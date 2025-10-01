Slušaj vest

Evropa se nalazi u konfrontaciji sa Rusijom, izjavio je predsednik Francuske Emanuel Makron.

- U svakom slučaju, u konfrontaciji smo sa Rusijom, rekao je Makron po dolasku na neformalni samit EU u Kopenhagenu.

Makron je neosnovano optužio Rusiju za mešanje u izbore u Evropi, sajber-napade i nedavno narušavanje vazdušnog prostora nekoliko zemalja. Sve ove optužbe Moskva je više puta negirala.

O ZAMRZNUTOJ RUSKOJ IMOVINI

Komentarišući zamrznutu rusku imovinu, francuski lider složio se sa belgijskim premijerom Bartom de Veverom da je korišćenje ruske imovine na način koji EU hoće da uradi – neprihvatljivo.

Makron je podsetio da je De Vever kritikovao inicijativu Evropske komisije da se zamrznuta ruska sredstva direktno koriste za pružanje kredita Ukrajini, a ne prihodi od njih.

Francuski predsednik takođe je kritikovao predlog nemačkog kancelara Fridriha Merca da se Ukrajini obezbedi beskamatni zajam od skoro 140 milijardi evra koristeći rusku suverenu imovinu zamrznutu u zemljama Evropske unije.

Foto: Pamela Smith/FR172156 AP

„Kada se imovina zamrzava, mora se poštovati međunarodno pravo“, istakao je on.

Makron je izjavio da ne isključuje nijednu opciju u slučaju da ruski borbeni avioni uđu u evropski vazdušni prostor.

„U skladu sa doktrinom strateške dvosmislenosti, mogu vam reći da ništa nije isključeno“, rekao je Makron u intervjuu za list Frankfurter algemajne cajtung, odgovarajući na pitanje da li bi podržao obaranje ruskog borbenog aviona ako bi ušao u evropski vazdušni prostor bez dozvole.

Vojni avioni Foto: Shtterstock

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je 10. septembra da EK ne namerava da konfiskuje zamrznutu rusku imovinu, već da će je koristiti za izdavanje kredita Ukrajini. Veći deo ruske suverene imovine zamrznute u Evropi – nešto više od 200 milijardi evra – blokirana je na platformi Juroklir u Belgiji.

Depozitar se više puta protivio njihovoj eksproprijaciji, upozoravajući da bi to moglo dovesti do toga da Rusija zapleni evropsku ili belgijsku imovinu drugde u svetu putem sudskih postupaka. Merc je ranije u članku u britanskom listu „Fajnenšel tajms“ napisao da Berlin podržava izdavanje kredita Ukrajini koristeći rusku imovinu.