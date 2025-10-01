Slušaj vest

Neimenovani izvor blizak palestinskoj militantnoj grupi Hamas izjavio je za saudijski TV kanal Al-Hadat da Hamas zahteva tačan rok za povlačenje Izraela iz Gaze i garancije za okončanje rata, preneli su danas izraelski mediji.

Izvor je rekao da je Hamas zatražio od posrednika u pregovorima pojašnjenja u vezi s nekoliko klauzula u američkom planu za okončanje rata u Gazi, tvrdeći ima pravo da unese promene u plan kao što je to učinio Izrael, prenosi Tajms of Izrael.

Govoreći o klauzuli u sporazumu kojom se od Hamasa traži da se razoruža, neimenovani izvor blizak ovoj palestinskoj militantnoj grupi je rekao da Hamas insistira na razlikovanju odbrambenog od ofanzivnog oružja.

On tvrdi da je posedovanje odbrambenog naoružanja pravo Hamasa, kao i da grupa odbacuje bilo kakvo međunarodno telo koje bi upravljalo Pojasom Gaze, insistirajući da Palestinci, čak i ako su apolitični, moraju upravljati tom enklavom.

Prema izvoru, Hamas takođe zahteva jasan vremenski okvir za povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, zajedno s garancijama koje bi osigurale kraj rata. Američki plan predviđa da povlačenje bude zasnovano na ispunjenju određenih uslova, podseća izraelski dnevnik.