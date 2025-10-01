Slušaj vest

Francuske trupe ukrcale su se na palubu tankera za koji se tvrdi da pripada ruskoj "floti senki", stacioniranom kod obale Francuske i osumnjičenom za učešće u letovima dronova iznad Danske prošlog meseca.

Izvor iz izvršne vlasti, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je ranije za AFP da se francuska mornarica ukrcala na Boracay, brod pod zastavom Benina, koji je EU stavila na crnu listu zbog pripadnosti ruskoj floti starijih tankera koji zaobilaze sankcije.

Francuski predsednik Emanuel Makron nije potvrdio izveštaje o vezi sa danskim dron letovima, ali je u sredu rekao da je brod počinio "ozbiljna kršenja".

U utorak je francuska mornarica saopštila da vlasti istražuju moguću povredu koju je počinio tanker "Boracay".

Brod je ranije ove godine zadržan zbog plovidbe bez važeće zastave države.

Tankeri "flote senki" obično imaju nejasnu vlasničku strukturu i osiguranje i često su stariji od 20 godina.

Foto: Printskrin X

Tanker za sirovu naftu napustio je rusku luku Primorsk 20. septembra, prema podacima MarineTraffic-a.

Plovio je kroz Baltičko more i preko severa Danske prošle nedelje pre nego što je ušao u Severni moreuz i nastavio ka zapadu kroz Lamanš.

Neki pomorski stručnjaci naveli su ga kao jedan od nekoliko brodova povezanih s Rusijom koji su mogli biti uključeni u dron upade u Danskoj prošlog meseca.

Dana 22. septembra, zapažanja dva ili tri velika drona u blizini aerodroma Kopenhagen kasno u ponedeljak zaustavila su sve poletanja i sletanja skoro četiri sata, dok su vlasti povezale događaj sa serijom osumnjičenih ruskih dron upada i drugih poremećaja širom Evrope.

Podaci o praćenju brodova pokazuju da je tanker izgrađen 2007. godine bio praćen od strane francuskog ratnog broda nakon što je zaokrenuo oko severozapadnog vrha Francuske, pre nego što je promenio kurs i krenuo ka istočnoj francuskoj obali.

Trenutno je usidren blizu Sent Nazera.

Velika Britanija i EU uvele su zasebne sankcije na tanker sirove nafte u oktobru 2024. i februaru 2025.