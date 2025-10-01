Slušaj vest

Brodovi globalne flotile Sumud ("Global Sumud") koja nosi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze biće presretnuta od strane izraelske mornarice u roku od sat vremena, piše Rojters.

Prema pisanju ovog medija, na brodu je proglašeno vanredno stanje.

Dva izvora na koja se poziva Rojters navode da je primećeno nekoliko neidentifikovanih plovila kako se približavaju flotili i zastrašuju ih.

xxxx AP Alfonso Duran.jpg
Foto: Alfonso Duran/AP

Flotila je sastavljena od skoro 50 plovila.

Među putnicima su aktivistkinja Greta Tunberg, bivši gradonačelnik Barselone i unuk Nelsona Mandele, kao i srpski državljanin Ognjen Marković.

xxxx01 AP Emilio Morenatti.jpg
Foto: Emilio Morenatti/AP

Dramatične poruke sa brodova

„Već dolaze po nas. Oko 20 plovila nas čeka“, rekao je Hose Luis Ibot, jedan od putnika na flotili, u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Približavanje brodova potvrdila su još dva putnika, uključujući Huana Borderu, regionalnog poslanika iz stranke Španski kompromis.

Jedan od njih je rekao da se približava oko 20 plovila i da bi flotila mogla biti presretnuta u roku od sat vremena.

 Kurir,rs/Rojters/Agencije

Ne propustitePlanetaMIR JOŠ DALEKO: Hamas traži tačan rok za povlačenje Izraela iz Gaze i garancije za okončanje rata
profimedia-1034582329.jpg
PlanetaTRAMP: Hamas ima tri ili četiri dana da odgovori! Ako to ne učini, biće to tužan kraj
x08 EPA Will Oliver Pool.jpg
PlanetaOGLASIO SE HAMAS O TRAMPOVOM PLANU "Nismo dobili ništa, ovo je naša crvena linija i najvažniji uslov!"
bakci01 EPA Mohammed Saber.jpg
PlanetaHAMAS IMA ROK OD 72 SATA! Netanjahu nazvao izraelske vojnike LAVOVIMA pa poručio: "Tramp je najbolji prijatelj kojeg je Izrael imao u Beloj kući"
x AP Evan Vucci.jpg
Planeta"HVALA NETANJAHUU ŠTO JE PRISTAO NA MOJ PLAN" U toku je obraćanje Trampa i premijera Izraela! Ovo su detalji PLANA za prekid rata u Gazi (FOTO/VIDEO)
x09 EPA Will Oliver Pool.jpg
PlanetaU TOKU JE SASTANAK O OKONČANJU RATA! Tramp predstavio Netanjahuu PLAN ZA GAZU od 21 tačke! Hoće li ga Izrael prihvatiti? "Bibi" se izvinio vladaru Katara!
tramp netanjahu.jpg
PlanetaTRAMPOV PLAN ZA GAZU IMA 21 TAČKU: Svi taoci na slobodi u roku od 48 sati u zamenu za povlačenje izraelskih snaga
collage.jpg