Slušaj vest

Brodovi globalne flotile Sumud ("Global Sumud") koja nosi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze biće presretnuta od strane izraelske mornarice u roku od sat vremena, piše Rojters.

Prema pisanju ovog medija, na brodu je proglašeno vanredno stanje.

Dva izvora na koja se poziva Rojters navode da je primećeno nekoliko neidentifikovanih plovila kako se približavaju flotili i zastrašuju ih.

Foto: Alfonso Duran/AP

Flotila je sastavljena od skoro 50 plovila.

Među putnicima su aktivistkinja Greta Tunberg, bivši gradonačelnik Barselone i unuk Nelsona Mandele, kao i srpski državljanin Ognjen Marković.

Foto: Emilio Morenatti/AP

Dramatične poruke sa brodova

„Već dolaze po nas. Oko 20 plovila nas čeka“, rekao je Hose Luis Ibot, jedan od putnika na flotili, u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Približavanje brodova potvrdila su još dva putnika, uključujući Huana Borderu, regionalnog poslanika iz stranke Španski kompromis.

Jedan od njih je rekao da se približava oko 20 plovila i da bi flotila mogla biti presretnuta u roku od sat vremena.