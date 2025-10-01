Slušaj vest

Ni u Americi, najmoćnijoj državi sveta, nije sve savršeno. Američka vlada je obustavila rad – kongres nije usvojio privremeni budžet, a zaposleni su u strahu od otkaza.

Senatori nisu uspeli da usvoje meru finansiranja neophodnu za nastavak funkcionisanja, nakon čega su republikanci i demokrate počeli da prebacuju krivicu jedni na druge. Predsednik Donald Tramp je oštro i očekivano optužio demokrate da “žele da zatvore vladu".

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Kakvi su izazovi i problemi unutar SAD, analizirali su gosti "Usijanja" prof. dr Radomir Milašinović, osnivač Evroazijskog bezbednosnog foruma i nekadašnji dekan Fakulteta bezbednosti, Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.

Đokić je približio situaciju u kojoj se nalazi Amerika:

- To pokazuje da je to zemlja zakona, tamo predsednik ne može da podigne javni dug kako mu je volja. Oni stalno raspravljaju o javnom dugu, imaju budžetski deficit, ali svi imaju taj problem od većih država. Kod Amerikanaca je ovo svake godine, a ove godine je ovo jedinstvena prilika za demokrate da dobiju nešto za sebe. Oni su veoma ljuti sa ovim troškovima vlade, zbog toga se Tramp posvađao sa Ilon Maskom. Demokrate hoće da nateraju republikance da vrate stotine miliona jer ove godine ističu pojedine subvencije, pa će i ljudi imati manje subvencije, odnosno manju pomoć.

Obustave vlade u prošlosti

Milašinović je analizirao da li je ovo privremeni krik ili ozbiljnija kriza SAD:

- Tamo postoji mnogo protivrečnosti, a to se moglo videti i analizirati kroz ceo izborni proces. Tu je bio kritički osvrt na rad jednih i drugih, ali ovo je uobičajena stvar. Bilo je dosta puta obustava vlade i njenog funckionisanja u Americi, a tu su uglavnom zaprećene stvari, a najduže trajanje je bilo 35 dana u 21. veku. Ovo je možda i dobra stvar koja će omogućiti novoj administraciji da se oslobodi upravo nečega što je sastavni deo te vašingtonske močvare koja je zaista donela mnogo problema na unutrašnjem planu Amerike. Ovo je dobra pirlika jer znamo da je ovo privremenog karaktera. Ukoliko je 35 dana bio maksimum da se vlada oslobodi svih viškova koji su toliko strašni da samo Amerika može izdržati balans u administraciji.

OTKRIJTE KAKVE POSLEDICE NOSI OBUSTAVA RADA VLADE U AMERICI! Gosti "Usijanja" bez dileme: Ovo je jedinstvena prilika za demokrate Izvor: Kurir televizija

Đurić se osvrnuo na pitanje odgovornosti:

- Apsurdno je krivi opoziciju za odgovornost kada imate čitav kongres i predsednika. Republikancima treba glas 60 senatora, a nemaju ih, pa je logično da će morati malo da udovolje demokratama i njihovim htenjima, tako funkcioniše politika svuda, pa i u Americi. Ovo je unutrašnja podela republikanaca oko Obama kera, pa ne može ni da se napravi ustupak demokratama. Samim tim, odgovorni su republikanci, vlast je uvek odgovorna za ovakve stvari, pa je teško videti šta demokrate mogu da urade, osim da traže nešto zauzvrat.

Milašinović je diskutovao o raspodeli unutar Amerike:

- Menjaće se balans snaga jer je taj proces započet i dosta je krenulo radikalno sa promenama u spoljnom i unutrašnjem planu. Znate, 52 miliona Amerikanaca nije bilo osigurano pre nekoliko godina, pa se postavilo pitanje kakva je to država kada postoje ničiji ljudi. Oni imaju minimum socijalne zaštite, ali nemaju zdravstveno osiguranje, i to je izazvalo jaku borbu demokrata i republikanaca. Istina, oni idu dalje od onog što je ekstremno, ali to može da ima svoja objašnjenja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

DETALJNA ANALIZA TRAMPOVOG PLANA ZA GAZU: