Francuski specijalci upali su danas na ruski tanker, deo "flote u senci", koji je imobilisan kod obale Sens Nazera.

Brod, koji plovi pod zastavom zapadnoafričke države Benin, bio je "uhapšen" još prošle subote i od tada se nalazi pod nadzorom francuskih vlasti, prenosi BFM TV.

Kako prenosi AFP, vojnici u uniformama i s balaklavama mogli su se videti na palubi tokom popodneva, dok su patrolirali brodom.

Tanker je osumnjičen da je povezan s preletom drona u Danskoj, a na njega se juče ukrcao i specijalni tim u poseti, potvrdio je vojni izvor za AFP.

Novinari agencije koji su leteli iznad mesta događaja zabeležili su trenutak kada su francuski vojnici preuzeli kontrolu nad brodom.

Ruski tanker za naftu, pod imenom "Pušpa" ili "Borakaj", zaplenjen je u subotu, 28. septembra, kod obale Sent Nazera. Brod, koji plovi pod zastavom Benina i nalazi se pod evropskim sankcijama, predmet je francuske sudske istrage zbog utvrđivanja nepravilnosti i odbijanja da se povinuje naređenjima.

Prema vojnim izvorima, francuski vojnici ukrcali su se na plovilo tokom operacije mornarice. Snimci iz vazduha, koje je danas zabeležio AFP, prikazali su pripadnike vojske kako patroliraju palubom tankera.

Istragu je potvrdio i tužilac iz Bresta, Stefan Kelenberger, navodeći da je postupak pokrenut zbog "nedostata dokaza o nacionalnosti broda" i "odbijanja da se povinuje naređenju".

Ruski tanker

Sumnja se da je brod između 22. i 25. septembra služio kao baza ili mamac za prelete dronova iznad Danske, koji su poremetili vazdušni saobraćaj, uključujući zatvaranje aerodroma u Kopenhagenu. Prema analizi sajta VesselFinder, tanker je 20. septembra napustio rusku luku Primorsk i krenuo ka indijskom Vadinaru, prolazeći blizu Kopenhagena u vreme kada su preleti zabeleženi.

Predsednik Francuske Emanuel Makron nazvao je akciju mornarice "veoma važnom operacijom", istakavši da je posada počinila "veoma ozbiljne greške" koje opravdavaju sudski postupak.

Danska premijerka Mete Frederiksen zatražila je "veoma snažan odgovor" na "hibridno ratovanje" Rusije, dok je Makron upozorio da će svako kršenje evropskog vazdušnog prostora biti predmet odmazde.

Francuski predsednik naglasio je potrebu za jačanjem sistema ranog upozoravanja protiv dronova i podsetio da se Evropa suočava sa agresivnim delovanjem Moskve - od sajber napada, preko rata u Ukrajini, do provokacija u evropskom vazdušnom prostoru.

Tanker, dug 244 metra, deo je mreže "od 600 do 1.000 plovila" koja, prema Makronu, godišnje donosi "desetine milijardi evra" ruskom budžetu i finansira do 40% ratnih napora Moskve.

Osim EU, plovilo je pod sankcijama i Kanade, Švajcarske, Novog Zelanda i Ujedinjenog Kraljevstva.