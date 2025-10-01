Slušaj vest

Nuklearna elektrana Zaporožje, najveća u Evropi, koja se nalazi na okupiranim delovima Ukrajine, već sedam dana je isključena iz električne mreže.

Ovo je najduži prekid od početka rata u Ukrajini, zbog čega je predsednik te zemlje Volodimir Zelenski optužio Rusiju da namerno želi da izazove kritičnu situaciju. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) redovno prati stanje nuklearke u Zaporožju, koja je često izložena granatiranju.

- Sada je sedmi dan. Ovo je nešto što se nikada ranije nije dogodilo, vanredna situacija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Situacija je kritična - upozorio je Zelenski.

Igranje vatrom oko najveće nuklearke u Evropi

On je poručio da se najveća nuklearna elektrana u Evropi oslanja isključivo na dizel generatore, kako bi bezbednosni sistemi funkcionisali nakon što su ruski napadi prekinuli spoljne dalekovode. Smeštena u gradu Energodaru na reci Dnjepar, koji je pod ruskom okupacijom, elektrana se nalazi blizu linije fronta.

- Generatori i postrojenje nisu bili projektovani za ovo i nikada nisu radili u ovom režimu toliko dugo. A već imamo informacije da je jedan generator otkazao - rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je optužio Rusiju da ometa popravku dalekovoda kontinuiranim granatiranjem.

- Ovo je pretnja apsolutno svima. Nijedan terorista na svetu se nikada nije usudio da uradi nuklearnoj elektrani ono što Rusija trenutno radi - zaključio je Zelenski, dodajući da je naredio ukrajinskoj vladi i diplomatama da skrenu međunarodnu pažnju na krizu.

Foto: Shutterstock

Rusija, koja je preuzela kontrolu nad elektranom Zaporožje 2022. godine, prošle nedelje je tvrdila da obezbeđuje rezervnu energiju, a za napade je okrivila Ukrajinu. Ukupno šest reaktora nuklearne elektrane je zatvoreno otkako je počela okupacija Moskve, ali postrojenju je i dalje potrebna struja za hlađenje i sprečavanje nuklearnog incidenta.

U saopštenju koje je izdala Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), šef Rafael Grosi rekao je da je agencija UN "u stalnom kontaktu sa dve strane, sa ciljem da se omogući brzo ponovno povezivanje elektrane na električnu mrežu".

Poslednja linija odbrane

- Iako se elektrana trenutno nosi sa problemima zahvaljujući svojim hitnim dizel generatorima - poslednjoj liniji odbrane, nema neposredne opasnosti dok god oni rade. Ali ovo očigledno nije održiva situacija u smislu nuklearne bezbednosti - dodao je Grosi.

Administracija iz okupiranih delova Ukrajine obavestila je IAEA da nije u mogućnosti da izvrši popravke zbog tekućih neprijateljstava u tom području.

EU je pozvala Rusiju da "odmah obustavi sve vojne operacije oko nuklearne elektrane" i omogući popravke. Diplomatska služba EU bloka osudila je rusku okupaciju elektrane kao nezakonitu i pozvala Moskvu da povuče svoje snage.

Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Zaporoška elektrana se suočava sa višestrukim bezbednosnim problemima od ruske invazije, uključujući:

Nestanak struje

Granatiranje u blizini

Nedostatak osoblja

Kritična faza

- Rusija koristi nuklearnu elektranu kao pregovarački adut - rekao je jedan ukrajinski zvaničnik, dok je stručnjak u "Grinpisu" rekao da je ruska okupacija ušla u „novu kritičnu i potencijalno katastrofalnu fazu“.

Spoljna struja je u Zaporožju nestajala devet puta ranije. U svakom slučaju, šteta je naneta na teritoriji koju drže Ukrajinci, a okrivljene su ruske snage koje su napale energetsku infrastrukturu preko Dnjepra.

Sedam od 18 raspoloživih generatora služe za hlađenje na lokaciji, ali ako bi otkazali, rekli su ukrajinski zvaničnici, postojao bi rizik da se nuklearno gorivo u šest reaktora nekontrolisano zagreva tokom nekoliko nedelja, što bi dovelo do topljenja jezgra.

Ubrzana verzija ovog scenarija dogodila se u Fukušimi. Zemljotres jačine devet stepeni po Rihterovoj skalo pogodio je Japan i vrući reaktori na lokaciji su automatski isključeni kao odgovor.

Generatori za hitne slučajeve nastavili su da pumpaju vodu za hlađenje oko reaktora, ali ih je onesposobio cunami koji je usledio nekoliko minuta kasnije. Tri nuklearna jezgra u elektrani su se istopila u roku od tri dana, iako je gorivo ostalo sačuvano. Niko nije poginuo, ali je više od 100.000 ljudi evakuisano.