Izraelska mornarica pozvala je večeras Globalnu flotilu Sumud, koja pokušava da probije izraelsku pomorsku blokadu Pojasa Gaze, da promeni kurs, objavilo je izraelsko ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je objavilo video-snimak na kojem se aktivistima poručuje da se približavaju blokiranoj zoni, preneo je Tajms of Izrael.

"Ukoliko želite da dostavite pomoć Gazi, možete to učiniti putem uspostavljenih kanala. Molimo vas da promenite kurs prema luci Ašdod, gde će pomoć proći bezbednosnu inspekciju, a zatim biti prebačena u Pojas Gaze", navodi se u videu.

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova navodi da je jedina svrha flotile provokacija jer su Izrael, Italija i Grčka ponudili flotili da na miran način dostavi pomoć Pojasu Gaze. Aktivisti na flotili saopštili su večeras da je na njihove brodove ukrcano izralesko vojno osoblje.

Foto: Emilio Morenatti/AP, Alfonso Duran/AP

Izrael je obavestio flotilu da se približava aktivnoj zoni sukoba i da krši zakonitu pomorsku blokadu.

Globalna sumudska flotila od 47 brodova prevozi više od 500 aktivista, prema rečima organizatora. Izrael je optužio neke ključne učesnike flotile da su u vezi sa palestinskom militantnom grupom Hamas.