Slušaj vest

Predlog republikanaca da se vlada finansira uglavnom na sadašnjem nivou propao je drugi dan zaredom u Senatu.

Predlog je pao po sličnoj šemi glasanja kao u utorak uveče, jer je većina demokrata nastavila da ga odbija i zahtevala da Kongres razmotri beneficije za zdravstvenu zaštitu.

Po drugi put u manje od 24 sata, demokrate su u Senatu blokirale privremeni zakon o potrošnji koji je usvojio Predstavnički dom, a kojim bi vlada bila ponovo otvorena bar do sredine novembra.

Senat je glasao 55 prema 45 za okončanje debate o rezoluciji o kontinuiranom finansiranju, ali je bilo potrebno 60 glasova da bi se prešlo na glasanje o konačnom usvajanju.

Kao i u utorak uveče, demokrate Ketrin Kortes Masto iz Nevade i Džon Feterman iz Pensilvanije, kao i nezavisni senator Angus King iz Mejna, glasali su da se predlog razmotri dalje.

Senator Rand Pol (republikanac iz Kentakija) bio je jedini republikanac koji je glasao za blokadu mere.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNA POMOLU OZBILJNA KRIZA U AMERICI! Tramp: Najverovatnije će doći do obustave rada vlade SAD!
profimedia0165210874-state-department.jpg
PlanetaOTKRIJTE KAKVE POSLEDICE NOSI OBUSTAVA RADA VLADE U AMERICI! Gosti "Usijanja" bez dileme: Ovo je jedinstvena prilika za demokrate
x01 EPA Will Oliver Pool.jpg
PlanetaTRAMP POTPISAO UREDBU: Amerika će garantovati bezbednost Katara
x01 AP Alex Brandon.jpg
PlanetaKO JE JAIR LAPID - LIDER IZRAELSKE OPOZICIJE ČIJI JE OTAC ROĐEN U NOVOM SADU? O njemu objavio knjigu, a ovako je govorio gimnazijskim drugovima u Srbiji
x AP Ohad Zwigenberg.jpg
PlanetaOBUSTAVLJEN RAD AMERIČKE VLADE, PRED OTKAZOM STOTINE HILJADA LJUDI! Tramp preti OSVETOM demokratama, na sajtu Bele kuće postavljen sat koji OTKUCAVA (FOTO)
tramp.jpg
PlanetaHUTI PREKRŠILI DOGOVOR S TRAMPOM: Najavili da će gađati američke brodove koji plove Crvenim morem
x05 EPA Yahya Arhab.jpg
PlanetaTRAMP SE OPET NARUGAO PUTINU: Četiri godine vodiš rat koji je trebalo da traje nedelju dana! Jesi li ti PAPIRNI TIGAR? (VIDEO)
profimedia0452302552.jpg