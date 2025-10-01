Slušaj vest

Predlog je pao po sličnoj šemi glasanja kao u utorak uveče, jer je većina demokrata nastavila da ga odbija i zahtevala da Kongres razmotri beneficije za zdravstvenu zaštitu.

Po drugi put u manje od 24 sata, demokrate su u Senatu blokirale privremeni zakon o potrošnji koji je usvojio Predstavnički dom, a kojim bi vlada bila ponovo otvorena bar do sredine novembra.

Senat je glasao 55 prema 45 za okončanje debate o rezoluciji o kontinuiranom finansiranju, ali je bilo potrebno 60 glasova da bi se prešlo na glasanje o konačnom usvajanju.

Kao i u utorak uveče, demokrate Ketrin Kortes Masto iz Nevade i Džon Feterman iz Pensilvanije, kao i nezavisni senator Angus King iz Mejna, glasali su da se predlog razmotri dalje.

Senator Rand Pol (republikanac iz Kentakija) bio je jedini republikanac koji je glasao za blokadu mere.