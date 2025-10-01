Slušaj vest

Pripadnici izraelske mornarice ukrcali su se na nekoliko brodova flotile Global Sumud i priveli aktiviste na brodu, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je objavilo video snimak na kojem se vidi kako izraelski vojnik predaje stvari švedske aktivistkinje Grete Tunberg.

„Nekoliko brodova flotile Hamas-Sumud je već bezbedno zaustavljeno, a njihovi putnici su prebačeni u izraelsku luku. Greta i njeni prijatelji su bezbedni i zdravi“, saopštilo je izraelsko ministarstvo.

Flotila se sastoji od više od 40 brodova

Kada budu dovedeni u Izrael, aktivisti će biti deportovani. Flotila, koja se sastoji od više od 40 civilnih brodova, prevozi oko 500 parlamentaraca, advokata i aktivista.

Aktivisti sa broda Alma, na kojem se nalazi i Greta, oglasili su se pre nekoliko sati na društvenim mrežama. „Ovo je protiv međunarodnog prava. Otimaju nas“, rekli su.