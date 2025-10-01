Slušaj vest

Ruski napad na energetski objekat u gradu Slavutič u Kijevskoj oblasti izazvao je nestanak struje u nuklearnoj elektrani Černobilj, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo energetike.

Slavutič, grad u kome žive bivši zaposleni u elektrani evakuisani posle katastrofe 1986. godine, takođe je ranije tog dana pogođen ruskim dronom, što je izazvalo nestanak struje u gradu i delovima susedne Černigovske oblasti, saopštile su lokalne vlasti.

Novi zaštitni sarkofag gubi struju

Ministarstvo energetike prijavilo je „vanrednu situaciju“ u nekoliko objekata unutar elektrane Černobilj.

„Zbog prenapona, novi zaštitni sarkofag - ključna struktura koja izoluje uništeni četvrti reaktor nuklearne elektrane Černobilj i sprečava ispuštanje radioaktivnih supstanci u životnu sredinu - izgubio je struju“, navodi se u saopštenju.

Podsećanja radi, u februaru je ruski dron Šahed pogodio Novi zaštitni sarkofag iznad četvrtog reaktora, oštetivši strukturu, ali ne i izazvavši ozbiljno curenje zračenja.

Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Ova vest dolazi u trenutku kada je Zaporožja nuklearna elektrana, najveća u Evropi i pod ruskom okupacijom od marta 2022. godine, isključena iz ukrajinske elektroenergetske mreže više od 100 sati. Predsednik Volodimir Zelenski je 30. septembra opisao situaciju u Zaporožju kao „kritičnu“. Elektranu trenutno napajaju dizel generatori, ali jedan je već otkazao, upozorio je Zelenski.

Epicentar katastrofe iz 1986. godine

Reaktor 4 je mesto najgore nuklearne katastrofe u istoriji. Eksplodirao je 26. aprila 1986. godine, zbog kombinacije neispravnog sovjetskog dizajna reaktora RBMK i grešaka nedovoljno kvalifikovanih operatera.

Eksplozija je oslobodila najmanje 5% radioaktivnog jezgra u atmosferu i proširila radioaktivnu kontaminaciju širom Evrope. Uništeni reaktor i dalje sadrži oko 200 tona visoko radioaktivnog uranijuma i plutonijuma, koji kontinuirano zrače, predstavljajući stalnu pretnju po životnu sredinu i zahtevajući stalno praćenje bezbednosnih sistema.