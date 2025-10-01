Slušaj vest

Hiljade demonstranata marširale su ulicama Atine u okviru generalnog štrajka zbog izmena Zakona o radu, javlja AP.

Taksi vozila i vozovi u Atini ne saobraćaju tokom 24-časovnog štrajka, dok autobusi, metroi, tramvaji i trolejbusi funkcionišu po izmenjenoj satnici.

Štrajk je poremetio saobraćaj širom zemlje, uključujući luke i trajekte, kao i rad škola, sudova, bolnica i opština.

Sindikati koji predstavljaju državne službenike i radnike privatnog sektora pozvali su na štrajk u znak protesta zbog izmena Zakona o radu koje omogućavaju veću fleksibilnost po pitanju uslova rada, uključujući prekovremeni rad i uvođenje smena koje bi trajale 13 sati.

"Ljudska tolerancija ima granice"

Prema novim propisima, radno vreme koje uključuje prekovremeni rad bilo bi ograničeno na 48 časova nedeljno, sa maksimalno dozvoljenih 150 prekovremenih sati godišnje.

Sindikati tvrde da nova pravila čine radnike ranjivim na zloupotrebe poslodavaca.

"Iscrpljivanje nije razvoj. Ljudska tolerancija ima granice", poručeno je iz krovnog sindikata privatnog sektora - Generalne konfederacije radnika Grčke.

Sindikat je pozvao na radnu sedmicu od 37,5 sati i povratak kolektivnih ugovora.

Kurir.rs/AP

