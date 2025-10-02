Slušaj vest

Devet ljudi, uključujući jedno dete, poginulo je u Odeskoj oblasti nakon što su rekordno obilne padavine izazvale nezapamćene poplave.

Spasioci su evakuisali preko 360 ljudi, dok je grad proglasio crveni stepen uzbune, prenosi Kijev post.

"Spasioci rade danonoćno skoro ceo dan kako bi otklonili posledice katastrofe", objavila je Državna služba za vanredne situacije (DSNS) na Telegramu.

Tokom protekle noći evakuisali su ljude zarobljene poplavnom vodom, uklanjali vozila i pumpali vodu iz zgrada. Marina Averina, portparolka Državne službe za vanredne situacije Odeske oblasti, rekla je tokom nacionalnog teletona da je porodica od pet članova poginula usled jakih pljuskova.

Prema njenim rečima, jedan od najtragičnijih slučajeva bio je smrt porodice koja je živela u prizemlju kuće.

"Pokrio ih je talas i nisu mogli da izađu. Čitava porodica je poginula", rekla je Averina.

Tri žene koje su hodale putem odnele su poplavne vode i poginule. Svi poginuli su bili stanovnici Odese. Oluja je pogodila i Čornomorsk, mada je najveća razaranja zabeležena u samoj Odesi.

Tokom noći, spasioci su obavili obimne radove, uključujući evakuacije iz poplavljenih područja.

"Na nekim mestima, voda je dosezala do grudi, a mi smo nosili ljude do autobusa za evakuaciju", dodala je Averina.

U utorak, 30. septembra, obilne kiše i jaki vetrovi pogodili su nekoliko regiona Ukrajine. U Odesi je za samo sedam sati pala skoro dvomesečna količina padavina.

"Nijedan sistem kanalizacije za olujne vode ne može da izdrži takvo opterećenje", poručio je Genadij Truhanov, gradonačelnik Odese.

Napomenuo je da je situacija teška, ali pod kontrolom, upozoravajući stanovnike da budu oprezni jer se očekuje da će se loše vreme nastaviti.

Javni prevoz je obustavljen, škole su prešle na nastavu na daljinu, a u gradu je proglašen crveni nivo opasnosti. Do 7 časova ujutru, spasioci su pronašli devojčicu koja je nestala prethodnog dana. Ukupno je spaseno 362 ljudi i evakuisano 227 vozila. DSNS je rasporedio 255 spasilaca i 68 jedinica opreme.