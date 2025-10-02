Slušaj vest

Bela kuća saopštila je danas da se vode "osetljivi razgovori" o predlogu američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze.

"Mogu vam reći da se vode neki veoma osetljivi razgovori, ali svakako ne želim da pretičem bilo kakva saopštenja sa ove govornice. Prepustiću specijalnom izaslaniku Stivenu Vitkofu i predsedniku SAD da se time pozabave", rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit na redovnom brifingu za novinare, preneo je Rojters.

Visoki zvaničnik Hamasa izjavio je za BBC da će ta palestinska grupa verovatno odbaciti mirovni plan američkog predsednika, tvrdeći da on "služi interesima Izraela" i "ignoriše interese palestinskog naroda".

Mirovnim planom Bele kuće za Gazu, koji je objavljen u ponedeljak, predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, kao i povratak svih talaca koje ta grupa drži, živih i mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati sporazum.

Planom je, pored ostalog, predviđeno da će se izraelske snage se povući na dogovorene linije kako bi se pripremile za oslobađanje talaca, a kada svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni nakon početka rata 7. oktobra 2023. godine.

Prema tom planu, Pojas Gaze bi bio stavljen pod kontrolu međunarodnog tela, na čijem čelu bi bio Tramp, a u koje bi bio uključen i bivši britanski premijer Toni Bler.