Američka svemirska agencija NASA poslala je danas oko 15.000 od ukupno 18.218 civilnih službenika na neplaćeno odsustvo i obustavila većinu svojih aktivnosti, nakon što je savezna vlada SAD zvanično zatvorena zbog neusvajanja budžeta u Kongresu.

Prema planu kontinuiteta rada NASA, agencija će tokom prvog dana ugasiti sve sisteme koji nisu od ključnog značaja, osigurati objekte i izdati formalna rešenja o neplaćenom odsustvu zaposlenima, piše danas američki naučni portal Astronomi.

Prema pravilima savezne vlade, dozvoljeno je obavljanje samo tzv. "izuzetnih" aktivnosti, koje su zakonski neophodne ili su u funkciji zaštite ljudskih života i imovine.

U skladu s tim, NASA će nastaviti sa operacijama na tri ključna programa- Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), radu satelita i razvoju programa Artemis, koji ima za cilj povratak ljudi na Mesec.

Zaštita programa Artemis predstavlja glavnu razliku u odnosu na ranije planove delovanja tokom zatvaranja.

Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

U dokumentu iz avgusta 2023. godine, među izuzetim operacijama bili su samo ISS i sateliti.

U ažuriranoj verziji plana od 29. septembra 2025, dodati su i razvojni i operativni segmenti programa Artemis.

Pored Artemis programa, izuzeci se odnose i na operacije ISS-a radi zaštite ljudskog života, kao i na satelitske misije koje se smatraju neophodnim za bezbednost i zaštitu imovine.

NASA za sada nije objavila koje tačno satelitske misije ispunjavaju te uslove.

Iako zaposleni koji su na prinudnom odsustvu ne primaju platu tokom trajanja zatvaranja, biće im isplaćena retroaktivno po ponovnom otvaranju vlade.

Broj zaposlenih na neplaćenom odsustvu povećan je u odnosu na prošlu godinu, sa oko 1.300 u avgustu 2023. na više od 3.100 u trenutnom planu.