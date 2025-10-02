Slušaj vest

U Minhenu je uvedeno pojačano bezbednosno stanje nakon serije incidenata, lokalni mediji su prijavili eksplozije i pucnje, a deo grada je privremeno blokiran, uz prekinute linije prevoza i zatvaranje prilaza prostoru oko Oktoberfesta.

Policija je potvrdila opsežnu akciju i istragu više lokacija, a pojedini izvori navode da se proveravaju i mogući tragovi ka ekstremističkim krugovima, uključujući i tzv. antifa-mreže. Sve okolnosti su još uvek predmet istrage. Uživo iz Minhena za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je novinar Goran Gajić i preneo najnovije informacije.

- Ono što možemo da kažemo da je zvanično potvrđeno iz relevantnih izvora jeste da su tokom jučerašnjeg dana policija i vatrogasci primili poziv iz severnog dela grada da su na mestu zatekli zgradu u plamenu. Oni su čuli od stanara okolnih zgrada da su odjeknule eksplozije. U blizini kuće koja je zapaljena na jednom jezeru pronađen je teško povređeni muškarac koji je kasnije i preminuo. Policija veruje da se radi upravo o osumnjičenom za ovu paljevinu - objašnjava Gajić.

Gajić kaže da je policija naišla na drugi smrtni slučaj nakon što je ušla u zgradu u kojoj se dogodila eksplozija.

- Radi se o muškarcu za koga se veruje da je otac osumnjičenog. U ovom zločinu povređene su i ćerka i majka osumnjičenog.

Na mestu događaja policija je pronašla potpuno izgoreli kombi, a u okolnim automobilima pronađeni su sumnjivi paketi.

- Iako se tokom dana pojavila insinuacija na društvenim mrežama da se radi o povezanosti osumnjičenog sa Antifom, policija je demantovala ove navode, čak demantovala i bilo kakvu političku pozadinu ovog zločina. Naime, policija veruje da je u pitanju porodični sukob kao motiv za ovaj zločin, navodeći lične sukobe osumnjičenog, odnosno uključujući i spor oko utvrđivanja očinstva, kako je navedeno, u kojem je osumnjičeni podneo apelaciju Bavarskom državnom parlamentu kao i Saveznom ministarstvu pravde - objašnjava Gajić.

Prostor i prilaz Oktoberfestu zatvoren je nakon što su pripadnici bezbednosnih službi pronašli pismo u kojem se direktno insinuira na ugroženu bezbednost na ovom festivalu.

- Nakon policijske akcije u severnom delu grada, policija je pronašla preteće pismo osumnjičenog usmereno protiv Oktoberfesta. Osumnjičen je to preteće pismo ostavio u poštanskom sandučetu svog komšije, u kome je naveo da ne bi trebalo ići na Oktoberfest i da bi to moglo biti strašno iskustvo - kaže Gajić i dodaje:

- Policija je i gradske vlasti su u istom momentu odlučile da zatvore kapije Oktoberfesta sve dok područje nije u potpunosti pretraženo. Oktoberfest je ponovo otvoren juče popodne oko 17.30 i prema rečima posetilaca bilo je znatno manje gužve, svi su bili vrlo oprezni što se tiče bezbednosnih pitanja.

