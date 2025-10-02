VOLSTRIT DŽURNAL SAZNAJE DA BELA KUĆA TRAŽI OD SAVEZNIKA IZ NATO DA UČINE ISTO

Amerika će Ukrajini pružiti obaveštajne podatke za napade raketama dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu.

To je pod oznakom ekskluzivno objavio Volstrit džurnal, pozivajući se na neimenovane zvaničnici administracije predsednika Donalda Trampa.

Navodi se da šef Bele kuće razmatra i slanje moćnog oružja koje bi Kijevu omogućilo da u dometu ima još više ciljeva unutar Rusije.

Američki list saznaje da je Tramp nedavno potpisao odobrenje obaveštajnim agencijama i Pentagonu da pomognu Ukrajini u napadima projektilima dugog dometa.

Izvori dnevnika su kazali da, pored toga, zvaničnici SAD traže od saveznika iz NATO da pruže sličnu podršku Kijevu.

Navodi se da je proširenje razmene obaveštajnih podataka s Ukrajinom najnoviji znak da Tramp produbljuje podršku toj zemlji, pošto se njegovi napori da mirovne pregovore digne na viši nivo nalaze u zastoju.

- SAD će Ukrajini pružiti obaveštajne podatke o ciljevima dugog dometa vezanim za energetsku infrastrukturu unutar Rusije - potvrdila su dva zvaničnika i Rojtersu.

Britanska agencija navodi da se razmatra da li da se Kijevu pošalju i rakete koje bi mogle da budu korišćene u takvim napadima.

- Takođe se traži od saveznika iz NATO da pruže sličnu podršku - rekli su američki zvaničnici, potvrđujući detalje koje je prvi objavio Volstrit džurnal.

Promena Trampove politike

Rojters navodi da ova odluka predstavlja prvu poznatu promenu politike na koju je Tramp stavio potpis otkako je poslednjih nedelja pooštrio retoriku prema Rusiji u pokušaju da okonča rat koji Moskva vodi u susednoj Ukrajini više od tri godine.

Podseća se da Vašingtonveć dugo deli obaveštajne podatke sa Kijevom, ali je Volstrit džurnal naveo da će Ukrajini sada biti lakše da napadne infrastrukturne ciljeve poput rafinerija, cevovoda i elektrana sa ciljem da liši Kremlj nafte i prihoda od nje.

Navodi se da Tramp vrši pritisak na evropske zemlje da prestanu da kupuju rusku naftu u zamenu za njegov pristanak da uvede stroge sankcije Moskvi kako bi presušili izvori finansiranja ruske invazije na Ukrajinu.

Ni Bela kuća ni misija Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama nisu odmah odgovorile na zahteve Rojtersa za komentar, a ruska misija pri UN u Njujorku odbila je da komentariše ove informacije.

Tomahavk i Barakuda u razmatranju

Ovaj potez dolazi u trenutku kada SAD razmatraju i zahtev Ukrajine za dobijanje Tomahavka, raketa koje imaju domet od 2.500 kilometara, što je dovoljno da se njihovim lansiranjem iz Ukrajine pogodi Moskva i veći deo evropskog dela Rusije.

Ukrajina je takođe razvila sopstvenu raketu dugog dometa pod nazivom Flamingo, ali nije poznato koliko tih projektila postoji jer je proizvodnja te rakete u ranoj fazi.

Prema rečima američkih zvaničnika koje je citirao Volstrit džurnal, odobrenje za dodatne obaveštajne podatke došlo je neposredno pre nego što je Tramp prošle nedelje na društvenim mrežama objavio da bi Ukrajina mogla da povrati svu teritoriju koju je okupirala Rusija, što je bila upečatljiva promena retorike u korist Kijeva.

- Nakon što sam video ekonomske probleme koje (rat) izaziva Rusiji, mislim da je Ukrajina, uz podršku Evropske unije, u poziciji da se bori i povrati celu Ukrajinu u njenom prvobitnom obliku - napisao je Tramp prošlog utorka na svojoj drupštvenoj mreži Trut soušal, ubrzo nakon sastanka s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim koji je i sam bio zbunjen ovom promenom.

