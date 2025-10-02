HLADNI TALAS SE ŠIRI S ISTOKA NA ZAPAD ZEMLJE

Olujno nevreme pogodilo je danas zapadni deo Grčke, a meteorolozi upozoravaju da će se do sutra proširiti na celu zemlju, donoseći obilne kiše, grmljavinu, grad i jake vetrove.

Katimerini prenosi da se prognozira blagi pad temperature.

Škole svih nivoa i državni vrtići na ostrvu Zakintos dobili su jutros naređenje da ostanu da ne primaju decu i ostanu zatvoreni, nakon odluke lokalne samouprave.

Grčki list navodi da je Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu pozvao stanovnike da preduzmu mere predostrožnosti, a lokalnim vlastima je naređeno da ostanu u pripravnosti nakon hitnog sastanka državnog Komiteta za procenu rizika.

Prve oluje pogodile su jonska ostrva kasno sinoć, što je navelo službu za hitne slučajeve 112 da izda upozorenje stanovništvu.

Poruke putem mobilnih telefona su takođe poslate stanovnicima regiona Ahaja, Ilija i Mesinija na zapadnom Peleponezu.

Zvaničnici su naveli da se najopasnije vreme očekuje danas na Zakintosu, Kefaloniji, Ahaji, Iliji, Mesiniji, Lakoniji i centralnoj Makedoniji, a prognoza je da će se olujni front kretati istočno u petak ka Trakiji, istočnoj Makedoniji, istočnim egejskim ostrvima i Dodekanezu.

Obilne padavine pogodile su i Krf, gde su vatrogasci morali da spasavaju britansku porodicu čiji se automobil zaglavio u blatu na strmom zemljanom putu u oblasti Drastis na severu ostrva.

Vlasti su saopštile da par i njihovo dete nisu povređeni u ovom incidentu.

Komitet za procenu rizika ponovo se sastaje kasnije danas kako bi pregledao ažurirane prognoze i proširio upozorenja na druge regione.