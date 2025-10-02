Slušaj vest

Češki milijarder Andrej Babiš, lider stranke ANO i bivši premijer te zemlje, obećao je sinoć u predizbornoj debati da ni u kom slučaju neće dozvoliti referendum o izlasku Češke iz Evropske unije i NATO ukoliko postane premijer nakon parlamentarnih izbora.

Glasanje koje će trajati dva dana počinje sutra, 3. oktobra.

- Sigurno to isključujem, mi smo ponavljali da nikada nećemo dozvoliti referendum o izlasku iz Evropske unije i NATO. Ako želite, sad, ovde ću vam to potpisati", kazao je Babiš u debati sa sadašnjim premijerom Petrom Fijalom na televiziji CNN Prima njuz.

Babiš je takodje rekao da ne želi da nereformisani komunisti udju u njegovu vladu, iako je prema anketama raspoloženje čeških birača takvo da Babiš doduše može da očekuje izbornu pobedu od 27 do 32 odsto glasova ali ne dovoljno da sastavi vladu bez ekstremne desnice i levice.

1/4 Vidi galeriju Andrej Babiš, češki milijarder i bivši premijer, u predizbornoj TV debati sa predsednikom vlade Petrom Fijalom Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Upravo proruski radikalni nacionalisti iz stranke Sloboda direktna demokratija i nereformisani komunisti zajedno sa delom socijaldemokrata u pokretu Dosta podršku eventualnoj Babišovoj vladi uslovljavaju referendumom o EU i NATO.

Babiš je danas rekao da želi da sastavi jednopartijsku vladu koju bi u parlamentu podržavale neke manje stranke, a da isključuje saradnju sa strankama i koalicijama iz vlade desnog centra premijera Fijale.

Babiš se kao i premijer Fijala u debati založio za jačanje i modernizaciju češke armije ali Babiš smatra da je bitno revidirati prioritete i uložiti više u plate vojnika, da se zaustavi njihov odliv i u protivvazdušnu odbranu i odbranu od dronova.

"Trampu sam kad sam bio premijer objašnjavao da je pogrešno govoriti o procentima BDP-a za odbranu, jer je to u svakoj zemlji drugačije", rekao je Babiš i kao primer naveo neku malu zemlju koja ima 800 vojnika od kojih pola svira u vojnom orkestru i da ona nema na šta da utroši tri odsto BDP-a.

1/9 Vidi galeriju Predizborna kampanja Andreja Babiša, bivšeg češkog premijera Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

"Sada vidimo provokacije Rusije. Preko Poljske je leteo 21 dron, zemlje EU nadleću ruski avioni. Mi želimo jaku armiju, jaku PVO i odbranu protiv dronova. Nije pitanje procenta izdvajanja nego da budemo u stanju da zaštitimo našu zemlju", kazao je Babiš.

Mogući budući premijer povodom drugog kontroverznog pitanja na kome njegova ANO i radikalni komunisti i nacionalisti nastoje da osvoje političke poene, uskraćivanja vojne pomoći Ukrajini, kazao je da će češka vojna industrija svakako prodavati ;oružje Ukrajini i njegova vlada bi bez problema odobravala licence za izvoz.

"Ali mi ovde nemamo pare za naše ljude, naš program je za naše ljude, mi ovde nismo u Ukrajini nego u Češkoj. Mi dajemo EU u budžet 2,5 milijarde evra a EU ima fondove iz kojih daje pare Ukrajini", kazao je Babiš da smatra da je ta pomoć od Češke preko EU uz komercijalne isporuke oružja dovoljna.

1/12 Vidi galeriju Andrej Babiš Foto: Zoltan Mathe/MTI, SADAK SOUICI/EPA

Tokom ranijih razgovora i na predizbornim mitinzima Babiš je ponavljao da će ukinuti češku Inicijativu municija za Ukrajinu u kojoj Češka posreduje i traži artiljerijsku municiju u trećim zemljama, plaćaju je razvijene zapadne zemlje iz te incijative i tako su do sada poslali na poklon Ukrajini 1,5 milion komada artiljerijske municije.

Premijer Fijala kritikovao je u debati oštro Babiša što postavlja pare za Čehe protiv para za Ukrajinu.

"To znači da nećemo pomagati Ukrajini. Plašim se te vaše retorike oko para za našu bezbednost. Ukrajina se bori za našu bezbednost, u Evropi vlada sloga da joj pomažemo zato što je to osnovni mehanizam odvraćanja Rusije i u to treba ulagati novac", kazao je Fijala.

Sadašnji premijer Fijala poručio je biračima da izadju na izbore da svojim glasom odluče da li žele da ih Babiš uz pomoć ekstremista desnice i levice odvuče nekuda na Istok ili žele da ostanu u zajednici demokratskih zemalja.