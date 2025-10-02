Slušaj vest

Demonstranti u Marokuizašli su masovno na ulice petu noć zaredom, a protesti zbog stanja javnih službi prerasli su u nasilje sa smrtnim ishodom. Policija je otvorila vatru na demonstrante u jednom gradu na jugu zemlje, navodno u samoodbrani, i usmrtila dve osobe.

U gradu Leklija, oko 500 kilometara južno od glavnog grada Rabata, pale su prve žrtve. U ovoj severnoafričkoj zemlji raste nezadovoljstvo zbog uslova života i vladine potrošnje.

Marokanska državna agencija MAP prenela je izjave lokalnih vlasti da su dvojica "izgrednika" ubijena u samoodbrani dok su pokušavali da zaplene policijsko oružje, ali očevidaca koji bi potvrdili ovu verziju priče nije bilo, piše AP.

"Generacija Z" vodi pokret bez vođa

Proteste predvodi pokret bez zvaničnog rukovodstva, u kojem dominira internet-generacija mladih. Demonstracije su iznenadile zemlju i postale najveće u poslednjih nekoliko godina. Do sredine nedelje počele su naglo da se šire, uprkos tome što nisu imale dozvolu vlasti.

Učesnici takozvanih "Gen Z protesta" osuđuju korupciju i kritikuju milijarde dolara uložene u pripreme za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2030. godine, dok škole i bolnice ostaju bez osnovnih sredstava.

1/7 Vidi galeriju Ovih dana su izbile masovne demonstracije mladih u brojnim mestima i gradovima širom Maroka zbog nezadovoljstva novim vladinim merama. Predvodnik protesta je Generacija Z kao i u nepalu i na Madagaskaru, koja osuđuje velika državna davanja za sportske spektakle umesto da novac ide za škole i bolnice. U sukobima ima mrtvih i ranjenih, a veliki broj demonstranata je i uhapšen. Foto: Printscreen/AP news

Nasilje posle masovnih hapšenja

U sredu uveče izbilo je nasilje u više gradova, posle dana masovnih hapšenja u više od desetak mesta, posebno tamo gde su poslovi retki, a javne usluge nedovoljne.

U gradu Sale, nedaleko od Rabata, novinar AP video je stotine maskiranih tinejdžera kako pale automobile, banke i radnje, razbijaju izloge i pljačkaju, bez prisustva policije.

Organizatori protesta, prekoDiscord platforme, pozvali su učesnike da ostanu mirni i osudili "represivne metode vlasti", naglašavajući da pravo na zdravlje, obrazovanje i dostojanstven život nije prazna parola, već ozbiljan zahtev.

Marginalizovani regioni pretvaraju zapostavljenost u bes

Nemiri su u utorak i sredu postali posebno nasilni u gradovima udaljenim od glavnih razvojnih centara. Snimci prikazuju demonstrante kako bacaju kamenje i pale vozila u gradovima na istoku i jugu zemlje, uključujući Inzegane i Ait Amira.

U Ujdi, najvećem gradu istočnog Maroka, policijsko vozilo koje je uletelo među demonstrante povredilo je jednu osobu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u prvom obraćanju od početka protesta, istaklo je da demonstracije nisu imale dozvolu i da su tretirane "u skladu sa zakonom".

Saopšteno je da je 409 ljudi privedeno, a povređeno je i 263 policajca. Oštećena su 142 policijska vozila, 20 privatnih automobila, dok je povređeno i 23 civila.

Hapšenja izazivaju dodatni gnev

Lokalna filijala Marokanskog udruženja za ljudska prava (AMDH) saopštila je da će 37 demonstranata uhapšenih u Ujdi, među kojima šest maloletnika, izaći pred sud u sredu.

AMDH navodi da je ukupno uhapšeno više od hiljadu ljudi širom zemlje, među kojima su i oni čije su hapšenje zabeležili lokalni mediji, pa čak i učesnici privedeni tokom televizijskih intervjua uživo.

Amnesti internešenel je pozvao vlasti da ozbiljno razmotre zahteve mladih i da odgovore na njihove brige o korupciji i uskraćenim socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima.

Generacija "Z" kanališe nezadovoljstvo na ulicama Ovi protesti mladih podsećaju na slične nemire u Nepalu i na Madagaskaru. Radi se o najvećim antivladinim demonstracijama u Maroku poslednjih godina. Mladi koriste loše stanje u bolnicama i školama kao glavnu tačku protesta protiv prioritetnih ulaganja države u sportsku infrastrukturu. Radi se o najvećim antivladinim demonstracijama u Maroku poslednjih godina. Mladi koriste loše stanje u bolnicama i školama kao glavnu tačku protesta protiv prioritetnih ulaganja države u sportsku infrastrukturu.

Demonstranti na Madagaskaru su prilagodili zastavu koja se koristi u Nepalu gde su protesti primorali premijera da podnese ostavku ranije ovog meseca, a koristili su i slične taktike onlajn organizovanja kao na protestima u Keniji prošle godine, koji su kulminirali time što je vlada ukinula predloženi poreski zakon.

Transparenti i slogani u Maroku: "Stadioni su tu, ali gde su bolnice?" postali su zaštitni znak protesta, dok je smrt osam žena u državnoj bolnici u Agadiru dodatno podstakla na revolt.

Marokanske vlasti negiraju preusmeravanje novca na sportske spektakle

Dok se Maroko priprema za organizaciju Kupa afričkih nacija i parlamentarne izbore 2026. godine, protesti otkrivaju duboke nejednakosti u zemlji.

Iako se beleži brz razvoj u određenim oblastima, mnogi građani se osećaju zapostavljeno, posebno u pogledu regionalnih razlika, stanja javnih službi i nedostatka prilika za mlade.

Pokret, koji se širi preko TikToka i Discorda, dobio je snažnu podršku na društvenim mrežama, uključujući i poznatog golmana Jasina Bunua i repera El Grande Totoa.