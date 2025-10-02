Nekoliko brodova Globalne Sumud flotile (SMF) nastavilo je da plovi ka obali Pojasa Gaze iako je veliki deo plovila presrela izraelska mornarica, saopštili su aktivisti koji se nalaze na njima.

Flotila je nosila humanitarnu pomoć stanovništvu Pojasa Gaze, a na brodovima se nalaze aktivisti iz više zemalja sveta, uključujući Gretu Tunberg iz Švedske, bivšu gradonačelnicu Barselone Adu Kolau i poslanicu Evropskog parlamenta Rimu Hasan.

Izraelska mornarica je sinoć presrela nekoliko desetina brodova i uhapsila aktiviste.

Pristalice flotile organizovali su proteste u nekoliko evropskih gradova, uključujući Rim, Napulj, Barselonu i Atinu, u znak podrške aktivistima i osude izraelskih napada.

1/3 Vidi galeriju Gaza flotila Foto: Emilio Morenatti/AP, Alfonso Duran/AP

Najveći italijanski sindikat pozvao je sutra na jednodnevni generalni štrajk, za koji se očekuje da će blokirati javni prevoz i škole.

Flotila sa skoro 50 brodova i oko 500 aktivista prenosila je svoje putovanje do Pojasa Gaze na društvenim mrežama, dok su veze slabile u poslednjih nekoliko sati kada su izraelske vlasti počele da presreću brodove.

1/5 Vidi galeriju Specijalna jedinica izraelskih marinaca "Šajetet 13" (Flotila 13) Foto: The Israel Defense Forces, Printscreen/Youtube/Stand Tall Israel

Poznato je da je presretnuto oko 20 brodova, dok su neki stigli vrlo blizu grada Deir-al-Balah u centralnom delu Pojasa Gaze.

1/12 Vidi galeriju Globalna sumud flotila (GSF) za pomoć Pojasu Gaze Foto: MOHAMED MESSARA/EPA

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela objavilo je na društvenoj mreži X fotografije i snimke aktivista i saopštilo da su oni "bezbedni i u dobrom zdravstvenom stanju". kao i da će biti prebačeni u Izrael radi deportacije u Evropu.

1/4 Vidi galeriju Napad na Globalnu sumud flotilu koja prevozi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze Foto: Screenshot

Aktivisti su na društvene mreže postavljali snimke na kojima se vide brodovi izraelske mornarice koji se približavaju delovima flotile i ometaju je vodenim topovima i jakim svetlima.

1/7 Vidi galeriju Požar na brodu Globalne sumud flotile (GSF) za Gazu, na kojoj je bila Greta Tunberg, nakon što je navodno pogođen dronom, što su tuninske vlasti negirale Foto: Screenshot, TONI ALBIR/EFE

Operacije izraelske vojske delovale su mirno.

Nekoliko zemalja je i pored toga oštro osudilo njeno postupanje prema aktivistima, poput Brazila i Turske.