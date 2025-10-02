Slušaj vest

Nekoliko osoba izbodeno je u sinagogi u Mančesteru, saopštila je engleska policija.

Osumnjičeni je, prema izveštajima, upucan od strane naoružane policije, ali se veruje da je preživeo napad koji se dogodio u sinagogi Heaton Park u četvrti Krumpsal. Još nije poznato koliko je ljudi povređeno.

1/8 Vidi galeriju Napad na sinagogu u Mančesteru Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Zabio se autom u ljude pa krenuo u napad nožem

Policija je saopštila da je u 9:31 sati po lokalnom vremenu primila dojavu građanina koji je video kako automobil juri prema ljudima ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation na Midlton Roadu u Krumpsalu i da je jedan muškarac izboden.

Tri minuta kasnije policajci su otvorili vatru i ranili muškarca za kojeg se veruje da je napadač, a hitna pomoć je ubrzo stigla i zbrinjava četvoro ranjenih građana s ubodnim ranama i povredama od vozila. Policija poziva javnost da izbegava područje dok traje intervencija.

Napad na Jom Kipur

Incident se dogodio tokom jevrejskog praznika Jom Kipura.

Gradonačelnik Mančestera, Endi Barnham, apelovao je na građane da izbegavaju područje.

- Rekao bih ljudima da izbegavaju oblast jer je reč o ozbiljnom incidentu, ali istovremeno mogu da dam određeno uverenje da izgleda da je neposredna opasnost prošla i da je policija veoma brzo reagovala uz neverovatnu podršku građana i obezbeđenja na licu mesta.

Hitne službe na terenu