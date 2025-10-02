Slušaj vest

Preteće pismo, više improvizovanih eksplozivnih naprava i zapaljena kuća. Osumnjičeni za sejanje straha u Minhenu je Martin P, 47-godišnji majstor iz okoline tog grada.

Martin P, koji se na svojoj internet stranici predstavljao kao "univerzalni majstor za kuću i baštu", sada je mrtav. Policija u Minhenu veruje da je upravo on poslao preteće pismo u kojem je zapretio napadom na Oktoberfest, što je izazvalo privremeno zatvaranje najvećeg festivala piva na svetu. Ceo Minhen bio je u pripravnosti.

Porodični sukob eskalirao u tragediju

U sredu rano ujutru policija i vatrogasci pozvani su zbog požara u porodičnoj kući u minhenskom naselju Lerhenau. Komšije su prijavile pucnjavu i eksplozije. Navodno je reč o svađi zbog nasledstva između Martina P. i njegovih roditelja. On je zatim zapalio porodičnu kuću i pobegao.

Njegova majka (81) i ćerka (21) pronađene su teško povređene i prebačene u bolnicu. Kasnije tokom dana pronađeno je i telo starijeg muškarca, za koje policija veruje da je reč o Martinovom 90-godišnjem ocu. U kući su otkrivene i improvizovane eksplozivne naprave.

"Ne idite na Oktoberfest"

U pismu koje je ostavio, Martin P. je pominjao porodični sukob, ali i zapretio Oktoberfestu. U poruci je napisao: "Ne idite na Oktoberfest. Tamo vas čeka bombastično iznenađenje." Zbog toga je festival odmah zatvoren.

- Drugačije nije bilo moguće, bezbednost je na prvom mestu - izjavio je gradonačelnik Minhena Diter Rajter.

Poricao očinstvo

Na konferenciji za štampu policija je saopštila da Martin P. ranije nije bio poznat vlastima.

Jedini slučaj vođen protiv njega bio je spor oko očinstva - poricao je da je otac svoje ćerke, ali je DNK analiza potvrdila suprotno. On je tada tvrdio da su "stručnjaci korumpirani" i da se podaci mogu falsifikovati.

Smrt osumnjičenog i kraj opsade Minhena

Martin P. izvršio je samoubistvo kod jezera Lerhenau. Nosio je ranac sa eksplozivnom napravom koju je policija morala da deaktivira. Nije posedovao nikakve dozvole za oružje ni za eksploziv.