Nemački kancelar Fridrih Merc napao je Viktora Orbana tokom sastanka lidera Evropske unije u Kopenhagenu, optuživši mađarskog premijera da potkopava razgovore o bezbednosnim potrebama EU.

Blumberg navodi da se sukob dogodio tokom rasprave o tome kako Unija može bolje da se odbrani od ruskih pretnji i podrži Ukrajinu.

Agencija to saznaje od osoba upoznatih sa događajem, koji su insistirali na anonimnosti.

Blumberg navodi da je ova svađa poslednji u nizu znakova frustriramnosti EU Orbanom, koji je pretio vetom kako bi stopirao sankcije protiv Rusije i protivi se nastojanjima Ukrajine da postane članica Unije.

Nemački kancelar Fridrih Merc i mađarski premijer Viktor Orban Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Podseća se da sve ovo dolazi u trenutku kada se EU muči da dođe do jedinstvenog stava u vezi sa planovima za obnovu svojih odbrambenih kapaciteta.

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, objavila je juče u Kopenhagenu uoči početka neformalnog samita EU da će Ukrajina od Unije dobiti četiri milijarde evra vredne dodatne vojne pomoći, a vlasti u Kijevu su precizirale da se radi o novcu ruske centralne banke zamrznutom u EU.

Danska premijerka Mete Frederiksen poručila je pre toga da se Evropa nalazi "u najtežoj i najopasnijoj situaciji od Drugog svetskog rata", dodajući da je situacija gora nego tokom Hladnog rata.