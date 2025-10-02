NESTVARNI PRIZORI U GRČKOJ! "Do juče" vrućina zatvarala ulice, sada sneg do kolena! (VIDEO)
Posetioci i radnici na planini Olimp u Grčkoj od ranih jutarnjih sati svedoče nesvakidašnjem prizoru - pravom zimskom pejzažu na početku oktobra, jer je "planina Bogova" prekrivena snegom.
Prvi jesenji sneg prekrio je vrhove i planinska područja, a prizori su nestvarni. Do pre nekoliko dana turisti su u Grčkoj uživali u moru, kupanju i vrelim danima, a sada već mogu da se grudvaju i osete čari prave zime.
Snimak planine Olimp prekrivene snegom pre kalendarskog početka zime objavljen je na "X" nalogu Forecast Weather Greece i izazvao je pravo oduševljenje kod ljubitelja zime.
Podsetimo, Grčka je ovog leta imala nekoliko toplotnih talasa sa temperaturama preko 40 stepeni, zbog čega su u Atini u najtoplijem delu dana bile zatvorene popularne turističke atrakcije, a određenim radnicima zabranjeno da obavljaju delatnosti.
(Kurir.rs/Protothema.gr)