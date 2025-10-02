Slušaj vest

Posetioci i radnici na planini Olimp u Grčkoj od ranih jutarnjih sati svedoče nesvakidašnjem prizoru - pravom zimskom pejzažu na početku oktobra, jer je "planina Bogova" prekrivena snegom.

Prvi jesenji sneg prekrio je vrhove i planinska područja, a prizori su nestvarni. Do pre nekoliko dana turisti su u Grčkoj uživali u moru, kupanju i vrelim danima, a sada već mogu da se grudvaju i osete čari prave zime.

Snimak planine Olimp prekrivene snegom pre kalendarskog početka zime objavljen je na "X" nalogu Forecast Weather Greece i izazvao je pravo oduševljenje kod ljubitelja zime.

Podsetimo, Grčka je ovog leta imala nekoliko toplotnih talasa sa temperaturama preko 40 stepeni, zbog čega su u Atini u najtoplijem delu dana bile zatvorene popularne turističke atrakcije, a određenim radnicima zabranjeno da obavljaju delatnosti.

(Kurir.rs/Protothema.gr)

Ne propustitePlanetaOLUJE U GRČKOJ, TURISTI SA DETETOM ZAGLAVLJENI U BLATU NA KRFU! Zatvorene škole i vrtići na Zakintosu, nevreme i na Kefaloniji, stižu SMS poruke upozorenja
grcka.jpg
PlanetaGENERALNI ŠTRAJK PARALISAO GRČKU: Radnici se pobunili protiv izmena Zakona o radu i smena od 13 sati
grcka-strajk-rojters.jpg
PlanetaKRVAVA TUČA GRKA I ALBANACA: Potpuni haos u poznatom letovalištu, potegnuti noževi!
grčka policija
PlanetaCRKVENA ZVONA SE SAMA OGLASILA, POSTOJE DVA OBJAŠNJENJA Novinarka iz Grčke o zemljotresima koji su pogodili Svetu Goru: Sveštenici moraju biti u pripravnosti
grcka.jpg