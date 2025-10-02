Slušaj vest

Policija je pozvana u sinagogu Hiton Park Hibru Kongregejšn (Heaton Park Hebrew Congregation) u 9.31 časova, na Jom Kipur - najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru.

Proglašena je velika vanredna situacija, a hitna pomoć i policija aktivirale su kod "Plato" - nacionalnu šifru koju službe koriste kada odgovaraju na „teroristički napad u toku“.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vide naoružani policajci kako uperuju oružje u osobu koja leži na zemlji. Policajci viču prolaznicima da "ima bombu" i naređuju im da se sklone i udalje.

Osoba na zemlji pokušava da ustane, nakon čega se čuje pucanj i ona ponovo pada. Još jedna osoba viđena je kako nepomično leži ispred kapije sinagoge, sa krvlju oko glave.

Starmer se hitno vraća u Britaniju

Pored nje je bio automobil "kija", koji je izgledao oštećeno od sudara.

Na licu mesta se nalazi jedinica za uklanjanje bombi, zajedno sa desetinama policijskih vozila, vatrogasaca i ekipa hitne pomoći.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer, koji se sada vraća ranije sa sastanka evropskih lidera da bi predsedavao kriznim komitetom Kobra, izjavio je da je „zgrožen“, dodavši:

Prošla opasnost

- Činjenica da se ovo dogodilo na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, čini sve još užasnijim.

Gradonačelnik Mančestera Endi Burnham rekao je da je jedna od žrtava najverovatnije bio radnik obezbeđenja, napadnut nožem. Dodao je da se „veruje“ da je osumnjičeni mrtav, ali to još nije potvrđeno.

- Mogu da pružim određeno uverenje da je neposredna opasnost izgleda završena - rekao je on.

Policija Mančestera saopštila je:

„Policija je pozvana u sinagogu u 9.31 časova od strane građanina koji je prijavio da je automobil uleteo u masu ljudi i da je jedan muškarac izboden.“

U 9.37 časova proglašena je velika vanredna situacija.

„Policija je otvorila vatru na muškarca u 9.38, za kojeg se veruje da je napadač. Hitna pomoć je stigla u 9.41 i pruža pomoć građanima. Četvoro ljudi je trenutno povređeno usled udara vozila i uboda nožem. Građani se mole da izbegavaju ovo područje dok policija ne završi intervenciju.“

Četiri bolnice stavljene su pod blokadu nakon incidenta.

Ulice oko sinagoge blokirane su policijskim vozilima i kombijima, a sirene se neprekidno čuju. Policajci u crnim uniformama i sa automatskim oružjem viđeni su unutar kordona.

Jevreji u Britaniji uplašeni

Šabana Mahmud, ministarka unutrašnjih poslova, izjavila je:

„Užasnuta sam vešću o napadu na sinagogu u Mančesteru, danas, na najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru. Moje misli su sa žrtvama, kao i sa našom hrabrom policijom i hitnim službama.“

Mančester ima jevrejsku populaciju veću od 30.000 - najveću posle Londona.

Jedan jevrejski muškarac, među okupljenima na kordonu, rekao je da su mu supruga i ćerka, kao i drugi članovi zajednice, još uvek u sinagogi.

Viđeni su i crni, neobeleženi policijski džipovi i kombiji sa civilima u maskama kako velikom brzinom napuštaju područje incidenta.

