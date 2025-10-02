Slušaj vest

Mančesterska policija je upucala osumnjičenog teroristu nakon što je nekoliko osoba povređeno kada je automobilom uleteo u masu okupljenih vernika, a ondanožem napao ljude u Hiton Park sinagogi u četvrti Krumpsal u Mančesteru.

Osumnjičeni je pogođen od strane naoružanih policajaca van sinagoge, a gradonačelnik Endi Barnam rekao je da se veruje da je osumnjičeni mrtav, iako to još nije potvrđeno.

Detalji napada

Četvoro ljudi je hitno prebačeno u bolnice zbog povreda "izazvanih udarom automobila ili ubodima nožem", saopštila je mančesterska policija. Među povređenima je i jedan pripadnik obezbeđenja sinagoge. Napadač nije uspeo da uđe u zgradu sinagoge.

Incident se dogodio tokom obeležavanja Jom Kipura, najvažnijeg dana u jevrejskom kalendaru, i tretira se kao teroristički napad.

Svedočenje očevidaca

Jedan od očevidaca rekao je da je napadač pokušao da se probije u sinagogu sa nožem u rukama pre nego što su ga upucali naoružani policajci.

- Samo smo vozili ulicom, obavljajući uobičajene dostave. Odjednom smo se zadržali u malom zastoju kolone automobila i videli da je automobil udario. Pomislili smo da je u pitanju obična saobraćajna nesreća. Kad smo se približili, videli smo čoveka kako leži na zemlji i krvari. Tada je na ulici stajalo još nekoliko ljudi. Neko je nešto viknuo, u školi ili sinagogi, ili gde god. Kad smo pogledali, videli smo da muškarac ima nož i da pokušava da polomi prozor sinagoge. Policija je stigla za nekoliko sekundi i dala mu nekoliko upozorenja - rekao je dostavljač hrane Garet u izjavi za BBC.

