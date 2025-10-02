"MISLILI SMO DA JE SAOBRAĆAJNA NESREĆA, A ONDA..." Dostavljač hrane opisao ZASTRAŠUJUĆU scenu tokom napada na sinagogu u Mančesteru!
Mančesterska policija je upucala osumnjičenog teroristu nakon što je nekoliko osoba povređeno kada je automobilom uleteo u masu okupljenih vernika, a ondanožem napao ljude u Hiton Park sinagogi u četvrti Krumpsal u Mančesteru.
Osumnjičeni je pogođen od strane naoružanih policajaca van sinagoge, a gradonačelnik Endi Barnam rekao je da se veruje da je osumnjičeni mrtav, iako to još nije potvrđeno.
Detalji napada
Četvoro ljudi je hitno prebačeno u bolnice zbog povreda "izazvanih udarom automobila ili ubodima nožem", saopštila je mančesterska policija. Među povređenima je i jedan pripadnik obezbeđenja sinagoge. Napadač nije uspeo da uđe u zgradu sinagoge.
Incident se dogodio tokom obeležavanja Jom Kipura, najvažnijeg dana u jevrejskom kalendaru, i tretira se kao teroristički napad.
Svedočenje očevidaca
Jedan od očevidaca rekao je da je napadač pokušao da se probije u sinagogu sa nožem u rukama pre nego što su ga upucali naoružani policajci.
- Samo smo vozili ulicom, obavljajući uobičajene dostave. Odjednom smo se zadržali u malom zastoju kolone automobila i videli da je automobil udario. Pomislili smo da je u pitanju obična saobraćajna nesreća. Kad smo se približili, videli smo čoveka kako leži na zemlji i krvari. Tada je na ulici stajalo još nekoliko ljudi. Neko je nešto viknuo, u školi ili sinagogi, ili gde god. Kad smo pogledali, videli smo da muškarac ima nož i da pokušava da polomi prozor sinagoge. Policija je stigla za nekoliko sekundi i dala mu nekoliko upozorenja - rekao je dostavljač hrane Garet u izjavi za BBC.
Napadač je verovatno mrtav
Gradonačelnik Barnam rekao je da se pretpostavlja da je napadač mrtav, ali da to još nije zvanično potvrđeno. Istakao je da je incident sada kontrolisan i da ne postoji dalja opasnost po okolinu, ali da je situacija i dalje aktivna.
(Kurir.rs/The Telegraph/Preneo: V.M.)