ŠTA RADI MAKRONOVA ŠAKA NA LICU EDIJA RAME: Albanski premijer hteo da bude duhovit i PROZOVE TRAMPA pred predsednikom Francuske, na kraju dobio OVO (VIDEO)
Albanski premijer Edi Rama našalio se zajedno s Emanuelom Makronom i Ilhamom Alijevim, predsednicima Francuske i Azerbejdžana, na račun američkog predsednika Donalda Trampa tokom samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.
Rama se našalio na račun Trampa, koji je više puta pogrešno rekao da je doprineo rešavanju "sukoba između Azerbejdžana i Albanije".
Šef Bele kuće je pritom mislio na mirovni proces između Jermenije i Azerbejdžana koji je doveo do potpisivanja sporazuma.
Pozivajući se na Trampovu grešku, Rama je u šali rekao Makronu da bi trebalo da se izvini što nije čestitao Azerbejdžanu i Albaniji na postizanju mira.
- Trebalo bi da nam se izvinite jer nam niste čestitali na mirovnom sporazumu koji je predsednik Tramp zaključio sa nama - rekao je Rama Makronu u društvu Aljeva.
Makron je prihvatio šalu, što je nasmejalo sva trojicu.
- Žao mi je zbog toga, momci - kazao je francuski predsednik nakon čega je uz osmeh šakom blago udario Ramu po licu i otišao.
(Kurir.rs)