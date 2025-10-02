Slušaj vest

Albanski premijer Edi Rama našalio se zajedno s Emanuelom Makronom i Ilhamom Alijevim, predsednicima Francuske i Azerbejdžana, na račun američkog predsednika Donalda Trampa tokom samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

Rama se našalio na račun Trampa, koji je više puta pogrešno rekao da je doprineo rešavanju "sukoba između Azerbejdžana i Albanije".

Albanski premijer Edi Rama i francuski predsednik Emanuel Makron Foto: Pritnscreen/X

Šef Bele kuće je pritom mislio na mirovni proces između Jermenije i Azerbejdžana koji je doveo do potpisivanja sporazuma.

Edi Rama Foto: EPA/GEORGE VITSARAS, EPA Georgi Licovski, EPA MARTIN DIVISEK

Pozivajući se na Trampovu grešku, Rama je u šali rekao Makronu da bi trebalo da se izvini što nije čestitao Azerbejdžanu i Albaniji na postizanju mira.

Francuski predsednik Emanuel Makrton blokiran u Njujorku zbog prolaska kolone vozila američkog predsednika Donalda Trampa Foto: Printscreen/TikTok

- Trebalo bi da nam se izvinite jer nam niste čestitali na mirovnom sporazumu koji je predsednik Tramp zaključio sa nama - rekao je Rama Makronu u društvu Aljeva.

Makron i Tramp Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia, udovic MARIN / AFP / Profimedia

Makron je prihvatio šalu, što je nasmejalo sva trojicu.

- Žao mi je zbog toga, momci - kazao je francuski predsednik nakon čega je uz osmeh šakom blago udario Ramu po licu i otišao. 

