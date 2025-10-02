Slušaj vest

Još tri osobe su teško povređene nakon što je napadač automobilom uleteo u masu, a jedan muškarac izboden pre nego što je osumnjičenog upucala policija.

Veruje se da je i napadač mrtav, ali policija ne želi da potvrdi ovo zbog bezbednosnih problema vezanih za sumnjive predmete kod njega. Iz tog razloga, na licu mesta je i jedinica za deaktiviranje bombi.

Proglašena je velika vanredna situacija, a hitna pomoć i policija aktivirale su kod "Plato" - nacionalnu šifru koju službe koriste kada odgovaraju na „teroristički napad u toku“.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vide naoružani policajci kako uperuju oružje u osobu koja leži na zemlji. Policajci viču prolaznicima da "ima bombu" i naređuju im da se sklone i udalje.

Osoba na zemlji pokušava da ustane, nakon čega se čuje pucanj i ona ponovo pada. Još jedna osoba viđena je kako nepomično leži ispred kapije sinagoge, sa krvlju oko glave.