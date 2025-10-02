Slušaj vest

U britanskim medijima i na društvenim mrežama kruže fotografije napadača na sinagogu u Mančesteru koji je navodno bio naoružan i prslukom sa eksplozivom u nameri da izvede samoubilački bombaški napad.

U napadu su ubijene najmanje dve osobe ispred sinagoge pre nego što ga je upucala policija.

Očevici kažu da je automobil uleteo u masu ljudi ispred sinagoge u Hiton parku, kao i da je jedan muškarac izboden pre nego što su stigli policijski snajperisti. Incident se dogodio oko 9:30 sati ujutru na jevrejski praznik Jom Kipur, najvažniji dan u jevrejskom kalendaru.

Osumnjičeni za napad na sinagogu u Mančesteru Foto: Printscreen/Daily Mail

Žrtve i osumnjičeni

Mančesterska policija potvrdila je da su dve osobe ubijene, dok su tri ranjene i u ozbiljnom su stanju. Za osumnjičenog se takođe veruje da je mrtav, ali će potvrda uslediti nakon što jedinica za deaktivaciju bombi ukloni uređaj koji je navodno bio pričvršćen za njegovo telo.

Policija je proglasila stanje "Plato", što je nacionalni kod za "teroristički napad je u toku".

Video materijali sa društvenih mreža pokazuju naoružane policajce kako usmeravaju oružje ka osobi na zemlji, dok jedan policajac viče: "Svi se povucite, ima bombu, idite!"

1/7 Vidi galeriju Napad na sinagogu u Manečesteru Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Detalji napada

Napadač je viđen kako pokušava da ustane pre nego što je upucan. Još jedna osoba je ležala nepomično ispred kapije sinagoge sa lokvom krvi oko glave. Na mestu događaja pojavio se beli kamion "jedinice za deaktivaciju bombi".

Policijski izvori kažu da je previše rano da se utvrdi motiv napadača.

Reakcije zvaničnika

Kralj Čarls i kraljica Kamila su izrazili "duboku šokiranost i tugu zbog užasnog napada, posebno na tako značajan dan za jevrejsku zajednicu".

Britanski premijer Kir Starmerotkazao je evropski sastanak i vratio se u Veliku Britaniju kako bi predsedavao bezbednosnim sastankom. Najavio je da će dodatne policijske jedinice biti raspoređene u sinagogama širom zemlje

Gradonačelnik Mančestera, Endi Barnam, rekao je da je jedan od poginulih bio član obezbeđenja sinagoge.

1/8 Vidi galeriju Napad na sinagogu u Mančesteru Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Brza reakcija policije

- Poziv je primljen u 9:31 sati, kada je građanin prijavio da je video automobil kako udara ljude i muškarca koji je izboden. Incident se dogodio u 9:37 sati. Pucnjava policije dogodila se u 9:38, a Hitna pomoć stigla je u 9:41. Brza reakcija građanina omogućila je da napadač ne uđe u sinagogu - saopštila je mančesterska policija.

