Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihteru zatresao je zgrade u najvećem turskom gradu, Istanbulu, u četvrtak, navode očevici za Rojters i Agencija za vanredne situacije AFAD.

Neki građani su u panici istrčali na ulice.

Agencija AFAD saopštila je da je epicentar potresa bio u Mramornom moru, jugozapadno od Istanbula, duž raseda koji se dugo smatra rizičnom za grad sa oko 16 miliona stanovnika.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

