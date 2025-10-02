Jak zemljotres je danas pogodio Istanbul, a epicentar potresa bio je u Mramornom moru. Jačina potresa bila je 5 stepeni po Rihteru.
Sve se ljuljalo!
STRAVIČAN ZEMLJOTRES POGODIO ISTANBUL! Tresu se zgrade, ljudi istrčavaju na ulice! (FOTO/VIDEO)
Zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihteru zatresao je zgrade u najvećem turskom gradu, Istanbulu, u četvrtak, navode očevici za Rojters i Agencija za vanredne situacije AFAD.
Neki građani su u panici istrčali na ulice.
Agencija AFAD saopštila je da je epicentar potresa bio u Mramornom moru, jugozapadno od Istanbula, duž raseda koji se dugo smatra rizičnom za grad sa oko 16 miliona stanovnika.
