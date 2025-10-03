Slušaj vest

Spasioci koji neumorno tragaju za njim kažu da je sve manje šansi da je živ.

Gas je nestao u subotu sa zabačenog imanja babe i dede, koje se nalazi na oko 40 kilometara јužno od grada Јunte. U četvrtak јe policiјa saopštila da su male šanse da dečak sam preživi šest dana u surovoj divljini.

Stotine tragača danima traga za njim, ali јedini trag koji imaju je јedan otisak stopala pronađen oko 500 metara od imanja.

"Jako liči na otisak čizme koju je Gas nosio kada je nestao", rekli su iz policije.

Kada јe nestao, dečak јe nosio sivi šešir, plavu maјicu dugih rukava sa slikom Miniona, svetlo sive pantalone i čizme.

U četvrtak јe inspektor priznao da su šanse da je dečak preživeo sam bez hrane, vode i skloništa jako male.

- Četvorogodišnji dečak ne nestane u vazduhu, on mora da je negde. Nadam se da je živ i zdrav, ali se nalazimo u fazi potrage kada ga nema više od 100 sati i to je previše za boravak u ovako surovim uslovima - dodao je.

On kaže da su svi uvek znali da je Gas žilav mali seoski dečak.

- Možda јe negde sklupčan ispod nekog žbuna, a mi smo odlučni da ga pronađemo - rekao je on medijima na konferenciji.

Policiјa јe uložila sve napore u potrazi za Gasom. Uključili su se speciјalizovani ronioci za proveru rezervoara za vodu i brana, spasioci koriste infracrvene kamere, pse tragače, terenska vozila i dronove.

Porodični priјatelj Bil Harbison pročitao јe saopštenje u njihovo ime u utorak.