Oni žive u italijanskom gradu Riminiju i uhapšeni su zbog sumnje da su tukli i drogirali svoju mladu ćerku kako bi je primorali da prihvati ugovoreni brak u zemlji porekla.

Kako se navodi, karabinjeri u Riminiju uhapsili su oca (55) i majku (42) zbog navodnog prisiljavanja svoje 18-godišnje ćerke da prihvati dogovoreni brak u njenoj domovini, Bangladešu.

Istražni sudija stavio je roditelje u kućni pritvor, a na teret im se stavlja zlostavljanje u porodici, prinuda i navođenje na brak.

Njihovu ćerku, kako se navodi, prevarili su da otputuje iz Italije za Bangladeš, navodno da poseti bolesnu baku.

Umesto toga, ugovorili su joj sastanak sa muškarcem koji je deset godina stariji od nje i koji je trebalo da joj bude muž.

Kada je stigla u glavni grad Bangladeša Daku, rođaci su joj oduzeli dokumenta i kreditnu karticu.

Primorali je na lekove

Bila je primorana da uzima lekove koji podstiču trudnoću i trankvilizatore.

Uspela je da kontaktira savetovalište za zdravlje žena i volontera u centru za borbu protiv nasilja, a preko nje i karabinjere i italijansko tužilaštvo.

Njeni roditelji pristali su da se svi vrate privremeno u Italiju, radi rešavanja zdravstvenih problema devojke.

Čim su svi sleteli na aerodrom u Bolonji, devojku su preuzeli karabinjeri i odveli na nepoznatu lokaciju.