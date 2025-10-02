Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin drži svoj godišnji govor na Valdaj diskusionom panelu u Sočiju. Ovaj poznati forum, koji okuplja stručnjake i kreatore politike, održava se po 22. put, a ovogodišnja tema glasi: "Policentricni svet: uputstvo za upotrebu".

Fokus na multipolarnom svetu

Rusija već duže vreme promoviše ideju prelaska ka multipolarnom poretku, a značajni koraci su preduzeti kroz jačanje organizacija poput SCO i BRICS.

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, rekao je da će se Putinovo izlaganje verovatno fokusirati na novi međunarodni sistem, predstavljanje njegove vizije novog poretka i objašnjenje kako države mogu da se prilagode.

Vladimir Putin  Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Govor koji će se dugo analizirati

Peskov je u utorak nagovestio da će Putinov govor biti "suštinski" i da će se "dugo analizirati i komentarisati".

Putin je i ranije koristio Valdaj forum da signalizira promene u prioritetima Moskve ili da iznese nova razmišljanja o nacionalnim i globalnim pitanjima.

Tradicionalno, on nakon govora odgovara i na pitanja učesnika, prethodne sesije znale su da traju i do tri sata.

(Kurir.rs/RT/Preneo: V.M.)

