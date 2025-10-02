Slušaj vest

Mančesterska policija je potvrdila da je napadač na sinagogu u Mančesteru mrtav.

- Možemo da potvrdimo da su tri osobe poginule, uključujući i napadača, koga su upucali pripadnici snaga mančesterske policije - saopštila je policija.

Eksplozija na mestu napada

Na mestu napada čula se snažna kontrolisana eksplozija iza policijskog kordona u Krumpsalu, u severnom delu Mančestera.

Na snimcima podeljenim na društvenim mrežama vidi se kako policajci upozoravaju prolaznike da se "povuku" i "odu", jer osumnjičeni ima bombu.

Policija još nije potvrdila da li je nađeno sumnjivo sredstvo, ali na teren je izašla jedinica za deaktiviranje bombi.

Svedok: Dva muškarca odvedena u lisicama

Stanovnik ulice Vajthaus avenija, koja se nalazi nedaleko od sinagoge, rekao je da je video kako policija odvodi dvojicu muškaraca u lisicama. Muškarac, koji je želeo da ostane anoniman, izjavio je da su "uhapsili dvojicu ljudi u našoj ulici."

Dodao je da je bio na poslu kada ga je supruga pozvala da se odmah vrati kući zbog incidenta.

- Zatvorili su ulicu i iznad nas je bio policijski helikopter. Bilo je šest ili sedam policijskih automobila sa naoružanim policajcima - rekao je on.

Jevrejska škola pod jakim merama obezbeđenja

Poslanik Laburističke partije Grejem Stringer, rekao je da se u blizini sinagoge nalazi jevrejska škola i da je ona sada pod "teškim obezbeđenjem".

- Depresivno je i užasno što postoji osećaj da su ta deca toliko ugrožena i da se obezbeđenje mora plaćati u njihovoj školi - rekao je on za BBC Radio 4.

Dodao je da porast napada na Jevreje "ne bi trebalo da menja činjenicu da zapravo ogromna većina ljudi iz jevrejske, muslimanske i drugih zajednica pokazuje stvarnu toleranciju i odlučnost da žive jedni s drugima u miru“.

Napad na Jom Kipur

Osumnjičeni terorista, koji je imao na sebi prsluk za zaštitu od metaka i moguće eksplozivno sredstvo, ubijen je od strane policije neposredno nakon napada na vernike u sinagogi Hiton parka.

Do napada je došlo malo pre 9:30 sati ujutru, na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru.