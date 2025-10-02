Slušaj vest

Francuski sindikati pokrenuli su danas nov talas demonstracija kojima od novog premijera te zemlje Sebastijana Lekornua traže da nacrtom budžeta "obezbedi mere socijalne pravde".

Planirano je oko 250 skupova i šetnji širom zemlje, na kojima se očekuje od 300.000 do 350.000 ljudi, uključujući od 20.000 do 40.000 u Parizu, prema navodima vlasti.

Prvi talas ovakvih protesta organizovan je 18. septembra, a smatra se da se na ulicama okupilo od 500.000 do čak više od milion ljudi. Protesti su usmereni na budžetske mere koje je ovog leta zagovarao bivši premijer Fransoa Bajru, kojima bi trebalo da se smanji državni deficit, a čija Vlada je svrgnuta 8. septembra.

Novi premijer Lekornu obećao je smanjenje državnog budžeta, ali i određene "fundamentalne prelome i promene" u budžetskim pitanjima.

Njegov kabinet je danas saopštio da proučava nekoliko načina za smanjenje poreza u korist radnika. Ministarstvo saobraćaja javilo je da brzi vozovi i gradski prevoz u Parizu funkcionišu normalno.

Studenti su organizovali blokade i štrajkove na nekoliko univerziteta širom zemlje, koji su obustavljeni vez hapšenja i poremećaja u saobraćaju.

Protestna šetnja je do sada održana u Marseju, a jedna je zakazana za Pariz kasnije popodne.