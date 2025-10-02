POČEO PUTINOV GOVOR U SOČIJU! "Dva puta smo odbijeni za članstvo u NATO, sankcije nas nisu pokorile" (FOTO)
Predsednik Rusije Vladimir Putin drži svoj godišnji govor na Valdaj diskusionom panelu u Sočiju. Ovaj poznati forum, koji okuplja stručnjake i kreatore politike, održava se po 22. put, a ovogodišnja tema glasi: "Policentricni svet: uputstvo za upotrebu".
"Sankcije nas nisu pokorile"
Putin napominje da, po njegovom mišljenju, međunarodne sankcije zbog rata u Ukrajini nisu uspele da pokore Rusiju, koja je „pokazala najveću otpornost“.
„Ponosimo se time, ponosimo se Rusijom i našim narodom i oružanim snagama“, kaže predsednik.
To znači da se „globalna ravnoteža“ ne može uspostaviti bez odobrenja Rusije u multipolarnom svetu, kaže on.
Međutim, neki su „još uvek tvrdoglavi u svojoj želji da nanesu strateški poraz“ Moskvi, primećuje on.
"Dva puta smo odbijeni za NATO"
- Rusija je dva puta izjavila o spremnosti da se pridruži NATO-u i oba puta je odbijena. Rusija je bila spremna da sarađuje sa zapadnim partnerima, ali oni nisu bili spremni da odustanu od stereotipa - podsetio je Putin.
Počeo Putinov govor!
- Živimo u periodu brzih i kardinalnih promena. Ne možemo da predvidimo budućnost, ali treba da budemo spremni na sve. Odgovornost svakoga u takvom periodu istorije je izuzetno velika - počeo je Putin svoje izlaganje.
Kako je istakao teže je uspostaviti i naći balans.
- Nikome od nas nije dato da može da predvidi budućnost. Ali to nas ne oslobađa obaveze da budemo spremni na sve što može da se desi. Praktično, kao što vreme i pokazuje, treba biti spreman na sve - poručio je ruski predsednik.
"Biće to govor koji će se dugo analizirati"
Putin učestvuje na zasedanju kluba "Valdaj"
Predsednik Rusije Vladimir Putin u četvrtak će učestvovati na plenarnoj sesiji 22. godišnjeg zasedanja međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj".
Dmitrij Peskov je izjavio da očekuje "prilično interesantno, duboko i konceptualno, moguće i diskusiono izlaganje predsednika".
Peskov: Kijev ne želi da se dogovara
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da odbijanje Kijeva da vodi pregovore ne doprinosi predvidljivosti i stabilnosti situacije.
- Oni ne žele ni o čemu da pokušaju da se dogovore. Sve to, naravno, ne dodaje predvidljivosti i stabilnosti - rekao je Peskov.
Peskov: Na Zapadu se plaše da govore o prenosu nuklearnih tehnologija Kijevu
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da se na Zapadu čak i boje da pomenu mogućnost prenosa nuklearnih tehnologija Ukrajini.
- O tome se za sada ipak nije govorilo. O tome se čak i plaše da govore i hvala Bogu - rekao je Peskov.
Peskov: Rusija će odgovoriti ako Amerika isporuči rakete "tomahavk" Ukrajini
Odluka SAD da isporuče Ukrajini rakete "Tomahavk" zahtevala bi adekvatan odgovor Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Predstavnici američkog rukovodstva ove nedelje u intervjuima govorili su o mogućnosti isporuke takvih raketa Kijevu. Uopšte, dozvoljavali su i mogućnost udara u dubinu teritorije Rusije. To je, naravno, prilično opasan signal koji ne može proći neprimećeno u Moskvi. Mi smo to primetili. Ako se to desi, biće nova ozbiljna eskalacija koja će zahtevati adekvatan odgovor sa ruske strane - rekao je Peskov u odgovoru na pitanje novinara.