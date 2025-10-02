Slušaj vest

Poljski graničari uočili su u sredu ruski brod u blizini gasovoda kod Ščećina, na severu Poljske, saopštio je portparol poljskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Zvaničnici su naveli da je reč o ribarskom brodu dugom 70 metara, koji je poslušao instrukcije graničara i udaljio se iz područja blizu gasovoda, ali nisu dali dodatne detalje.

(Kurir.rs/TVP World/Preneo: V.M.)

