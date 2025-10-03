Slušaj vest

Rusija i Ukrajina su razmenile po 185 ratnih zarobljenika, saopštili su njihovi zvaničnici.

Ministarstvo odbrane Rusije je na Telegramu saopštilo da je "185 ruskih vojnika repatrirano sa teritorije koju kontroliše kijevski režim", a da je u zamenu "predato 185 ratnih zarobljenika iz ukrajinskih oružanih snaga".

Ministarstvo je dodalo da je Moskvi predato i 20 civila.

Ukrajinski ratni zarobljenici Foto: Facebook/Володимир Зеленський

Razmenu je potvrdio i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, rekavši da se u Ukrajinu vraćaju vojnici koji su se borili tokom opsade Mariupolja i oni koji su ostali kod nuklearne elektrane Černobilj kada ju je ruska vojska nakratko zauzela početkom rata, u februaru 2022. godine.

Zaraćene strane su ove godine razmenile više hiljada zarobljenika u skladu sa sporazumima postignutim tokom tri sesije pregovora u Istanbulu od maja do jula ove godine.

Većina oslobođenih bila je u ruskom zarobljeništvu od 2022. godine, a najmlađi je bio 26-godišnji vojnik. Najstariji od oslobođenih zarobljenika ima 59 godina, saopštio je Koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima .

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Beta)

Ne propustitePlanetaPUTIN SE USKORO OBRAĆA IZ SOČIJA! Peskov poručuje: "Rusija će odgovoriti ako Amerika isporuči rakete 'tomahavk' Ukrajini, biće to ozbiljna eskalacija"
profimedia-1042783886.jpg
PlanetaORBAN UPOZORIO NA OPASNOST OD TREĆEG SVETSKOG RATA: Jedna greška velike sile može napraviti haos
profimedia-0961227465.jpg
PlanetaSVET NA IVICI NUKLEARNE KATASTROFE: Elektrana Zaporožje isključena već sedam dana, situacija KRITIČNA! Na snazi je poslednja linija odbrane!
x EPA Russian Defence Ministry Press.jpg
PlanetaSNIMAK UPADA FRANCUSKIH SPECIJALACA NA RUSKI TANKER: Sve se brzo dogodilo, pripadnici vojske patroliraju palubom broda (VIDEO, FOTO)
profimedia-1042414776.jpg