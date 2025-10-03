RUSIJA I UKRAJINA RAZMENILE RATNE ZAROBLJENIKE: Emotivne scene sa lica mesta, oglasio se Zelenski! (FOTO/VIDEO)
Ministarstvo odbrane Rusije je na Telegramu saopštilo da je "185 ruskih vojnika repatrirano sa teritorije koju kontroliše kijevski režim", a da je u zamenu "predato 185 ratnih zarobljenika iz ukrajinskih oružanih snaga".
Ministarstvo je dodalo da je Moskvi predato i 20 civila.
Razmenu je potvrdio i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, rekavši da se u Ukrajinu vraćaju vojnici koji su se borili tokom opsade Mariupolja i oni koji su ostali kod nuklearne elektrane Černobilj kada ju je ruska vojska nakratko zauzela početkom rata, u februaru 2022. godine.
Zaraćene strane su ove godine razmenile više hiljada zarobljenika u skladu sa sporazumima postignutim tokom tri sesije pregovora u Istanbulu od maja do jula ove godine.
Većina oslobođenih bila je u ruskom zarobljeništvu od 2022. godine, a najmlađi je bio 26-godišnji vojnik. Najstariji od oslobođenih zarobljenika ima 59 godina, saopštio je Koordinacioni štab za postupanje sa ratnim zarobljenicima .
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Beta)