Slušaj vest

Severna Koreja priprema veliku vojnu paradu kako bi obeležila 80. godišnjicu osnivanja vladajuće Radničke partije Koreje 10. oktobra, potvrdila je danas južnokorejska vojska.

Parada bi mogla da bude organizovana u noćnim satima, uz učešće desetina hiljada vojnika, preneo je Jonhap.

Portparol Združenog načelnika štabova Južne Koreje, pukovnik Li Sung Džun, rekao je da vojska pažljivo prati kretanje vojnih vozila i opreme, ali nije otkrio detalje o lokaciji parade.

Analitičari navode da Pjongjang može da iskoristi paradu za predstavljanje interkontinentalne balističke rakete sledeće generacije "hvasong-20" ili njenog testiranja oko godišnjice.

Kim Ju Ae Kim Džong un Ćerka (3).jpg
Foto: KCNA/KCNA

Ko dolazi na paradu u Pjongjangu

Povodom proslave, Severna Koreja će ugostiti i strane lidere.

Predsednik Laosa Tonglun Sisulit posetiće zemlju na poziv severnokorejskog lidera Kima Džong Una, čime postaje prvi strani gost potvrđen za učešće na godišnjici.

Očekuje se i dolazak zamenika predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrija Medvedeva.
oseta lidera Vijetnama To Lama još uvek nije potvrđena

Godišnjica stranke koje se završavaju cifrom nula ili pet Severna Koreja tradicionalno obeležava vojnom paradom.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaKIM DŽONG UN ŽELI VEŠTAČKU INTELIGENCIJU U RATU: Pogledajte kakvo čudo od drona je predstavio severnokorejski vođa (FOTO)
1 EPA Kcna.jpg
PlanetaNJUJORK TAJMS TVRDI: Američke snage ubile civile u neuspešnoj misiji u Severnoj Koreji!
foke.jpg
PlanetaSAMO JE BILO PITANJE VREMENA! Južna Koreja povukla potez za kojim bi mogle da posegnu sve vojske sveta!
collage.jpg
Planeta"UNIŠTILI SVE TRAGOVE NJEGOVOG PRISUSTVA" Agenti Severne Koreje uklonili otiske svog VOĐE posle sastanka sa Putinom u Pekingu! (FOTO/VIDEO)
x01 AP Alexander Kazakov.jpg
PlanetaOVO JE ĆERKA KIM DŽONG UNA! Prvi put je napustila Severnu Koreju, evo kako izgleda (FOTO)
Kim EPA Kcna.jpg
PlanetaKIM DŽONG UN KRENUO VOZOM U PEKING! Putovaće 24 sata, zašto ne ide avionom!? Ovo je razlog, u sve je umešan i Staljin! (FOTO/VIDEO)
x11 AP .jpg
PlanetaPUTIN STIGAO U KINU, DOČEKAN KAO CAR! Si mu priredio veličanstveni CRVENI TEPIH! Stižu i drugi lideri, ovo je plan! (FOTO/VIDEO)
222.jpg