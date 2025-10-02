Slušaj vest

Severna Koreja priprema veliku vojnu paradu kako bi obeležila 80. godišnjicu osnivanja vladajuće Radničke partije Koreje 10. oktobra, potvrdila je danas južnokorejska vojska.

Parada bi mogla da bude organizovana u noćnim satima, uz učešće desetina hiljada vojnika, preneo je Jonhap.

Portparol Združenog načelnika štabova Južne Koreje, pukovnik Li Sung Džun, rekao je da vojska pažljivo prati kretanje vojnih vozila i opreme, ali nije otkrio detalje o lokaciji parade.

Analitičari navode da Pjongjang može da iskoristi paradu za predstavljanje interkontinentalne balističke rakete sledeće generacije "hvasong-20" ili njenog testiranja oko godišnjice.

Foto: KCNA/KCNA

Ko dolazi na paradu u Pjongjangu

Povodom proslave, Severna Koreja će ugostiti i strane lidere.

Predsednik Laosa Tonglun Sisulit posetiće zemlju na poziv severnokorejskog lidera Kima Džong Una, čime postaje prvi strani gost potvrđen za učešće na godišnjici.

Očekuje se i dolazak zamenika predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrija Medvedeva.

oseta lidera Vijetnama To Lama još uvek nije potvrđena

Godišnjica stranke koje se završavaju cifrom nula ili pet Severna Koreja tradicionalno obeležava vojnom paradom.