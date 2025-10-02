NEMAČKI MINISTAR KOLABIRAO TOKOM SASTANKA VLADE: Odjednom je pao, hitno je prebačen u bolnicu
Šnider (57) je kolabirao tokom zatvorenog sastanka kabineta federalne vlade i zbog zdravstvenog stanja morao je da otkaže sve predstojeće obaveze.
Portparol ministarstva potvrdio je da je Šnider odmah zbrinut na licu mesta i prevezen u bolnicu, a nekoliko sati kasnije je prijavljeno da se ministar Nemačke oseća bolje i da je otputovao kući u Arcfeld sa suprugom.
Šnider je pao za stolom. Na mestu incidenta intervenisali su medicinski timovi koji su ga stabilizovali pre transporta u bolnicu.
On je otkazao sve svoje naredne obaveze.
Portparol je potvrdio da je ministar morao da otkaže učešće na proslavama povodom Dana nemačkog jedinstva u Sarbrikenu. Takođe, mora da odloži i jedan njemu posebno važan događaj: u subotu je ministar hteo na svečanosti povodom mosta kod Lidenshajda (Severna Rajna-Vestfalija) da saopšti kada će biti ponovo otvoren Rahmedetal most, koji je zatvoren već skoro četiri godine.
„Dobro je, oseća se bolje, ali treba da se nekoliko dana odmara“, rekao je portparol ministarstva.
