Šnider (57) je kolabirao tokom zatvorenog sastanka kabineta federalne vlade i zbog zdravstvenog stanja morao je da otkaže sve predstojeće obaveze.

Portparol ministarstva potvrdio je da je Šnider odmah zbrinut na licu mesta i prevezen u bolnicu, a nekoliko sati kasnije je prijavljeno da se ministar Nemačke oseća bolje i da je otputovao kući u Arcfeld sa suprugom.

Šnider je pao za stolom. Na mestu incidenta intervenisali su medicinski timovi koji su ga stabilizovali pre transporta u bolnicu.

On je otkazao sve svoje naredne obaveze.

Portparol je potvrdio da je ministar morao da otkaže učešće na proslavama povodom Dana nemačkog jedinstva u Sarbrikenu. Takođe, mora da odloži i jedan njemu posebno važan događaj: u subotu je ministar hteo na svečanosti povodom mosta kod Lidenshajda (Severna Rajna-Vestfalija) da saopšti kada će biti ponovo otvoren Rahmedetal most, koji je zatvoren već skoro četiri godine.