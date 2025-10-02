Slušaj vest

Najmanje dve osobe su poginule u Maroku pošto je policija otvorila vatru kako bi sprečila demonstrante da upadnu u policijsku stanicu u gradu Lklia, nedaleko od obalne Agadira, preneli su državni mediji.

Ovo su prve prijavljene žrtve otkako su u subotu izbili masovni protesti koje predvodi omladina, a koji su zahvatili čitav Maroko zbog rastućeg nezadovoljstva odlukom vlade da gradi fudbalske stadione za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2030, umesto da poboljša javne usluge i reši ekonomsku krizu.

„Stadioni su tu, ali gde su bolnice?“ jedno je od najčešćih skandiranja generacije Z.

Jedan demonstrant rekao je za BBC Newsday da je bolnica u njegovom gradu Udži, na granici s Alžirom, „poput zatvora“.

Bila je prljava, a pacijenti su morali da potplaćuju obezbeđenje i medicinske sestre da bi uopšte došli do lekara, rekao je, tražeći anonimnost iz straha od odmazde.

Protesti se uglavnom održavaju noću, a policija je saopštila da je bila primorana da otvori vatru „u legitimnoj samoodbrani“ u sredu uveče kako bi odbila „napad“ u Lkliau, izvestila je državna novinska agencija.

Ranije u sredu, ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će pravo ljudi na protest u okviru zakona biti poštovano.

Organizatori omladinskog pokreta otpora poznatog kao GenZ 212 – broj se odnosi na međunarodni pozivni broj Maroka – ogradili su se od nasilja. Njihovo okupljanje odvija se uglavnom putem društvenih mreža, a pokret nema formalnu lidersku strukturu.

Zvanična statistika pokazuje da je stopa nezaposlenosti u Maroku 12,8%, dok nezaposlenost mladih iznosi čak 35,8%, a među diplomcima 19%, prenosi agencija Rojters.

Protesti su zahvatili i prestonicu Rabat, glavni poslovni centar Kazablanku i luku Tangier – glavnu tačku ulaska turista koji trajektom dolaze iz Španije.

Marakeš, turistički centar zemlje, takođe je pogođen nasiljem, a demonstranti su zapalili policijsku stanicu, preneli su lokalni mediji.

Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Rašid El Halfi izjavio je da je širom Maroka privedeno 409 osoba.

Više od 260 policajaca i 20 demonstranata je povređeno, dok su spaljena 40 policijskih vozila i 20 privatnih automobila, dodao je on.

Ovaj ustanak usledio je nakon sličnih, masovnih protesta mladih ovog leta u Nepalu, Indoneziji, Filipinima i na Madagaskaru.

Nemiri u Nepalu doveli su do ostavke premijera, dok je predsednik Madagaskara u ponedeljak raspustio svoju vladu u pokušaju da umiri demonstrante.

Vladajuća koalicija u Maroku izdala je u utorak saopštenje u kojem je izrazila spremnost da uđe u dijalog sa omladinom „unutar institucija i javnih prostora kako bi se pronašla realna rešenja“. Takođe je pohvalila ono što je nazvala „uravnoteženom reakcijom bezbednosnih organa u skladu s relevantnim zakonskim procedurama“.