Slušaj vest

Majka iz Teksasa ispričala je za Skaj njuz kako je afrički kult isprao mozak njenoj ćerki, namamio je i prisilio da se preseli 6.400 kilometara od kuće u škotsku šumu.

Advokatica Kaura Tejlor (21) nestala je iz Dalasa u maju ove godine. Njena porodica ju je pronašla na fotografiji na internetu, koja je prikazivala kako živi kao "sluškinja" u takozvanom kraljevstvu Kubala u Džedburgu, u Škotskoj. Skaj njuz izveštava da škotske vlasti istražuju navode o mogućim problemima sa dobrobiti i bezbednošću.

"Potpuno joj je ispran mozak"

Kaurina majka, Melba Vajthed, moli vlasti da hitno deportuju njenu ćerku nazad u SAD.

Grupa sa kojom je Kaura otišla obučena je od glave do pete u tradicionalnu afričku odeću. Predvode ih Kodi Ofeh, koji sebe naziva "Kralj", i njegova partnerka Žan Gašo, koji se koristi imenom "Kraljica". Oboje su ranije živeli problematičnim životom na severoistoku Engleske, a zatim su počeli da kampuju na škotskim granicama.

U jednom videu na internetu, Ofeh se može videti kako se hvali da je sada vlasnik Kauri i kaže da ju je kupio.

Njihov kamp se nalazi na ivici industrijske zone. Usred su pravne bitke jer su im uručene obaveštajne prijave o iseljenju sa privatnog i opštinskog zemljišta.

Melba Vajthed kaže da je kult na društvenim mrežama regrutovao njenu ćerku, koja je tada imala samo 19 godina. Zatim su joj kupili kartu u jednom pravcu za Veliku Britaniju.

- Iskoristili su činjenicu što je bila ljuta. Da bi je podstakli da pobegne. Iskoristili su činjenicu što je bila bez novca. Koristili su sva sredstva koja su im bila na raspolaganju da pošalju po nju. Omogućili su to - rekla je Vajthed, dodajući da je verovala da je Kaura bila pod pritiskom da napusti SAD.

- Znam to. Potpuno su joj isprali mozak. To je kult. Prva stvar koju kult uradi jeste da vas odvoji od onih koji vas vole. Ovo nije samo još jedna mlada odrasla osoba koja se pobunila. Ovo nije samo još jedna mlada odrasla osoba koja je ljuta na svet. Razlika je u tome što je ona pod nečijom čarolijom u drugoj zemlji, kaže njena majka.

"Mogla sam da odem da sam htela"

Skaj njuz je razgovarao sa Kaurom Tejlor ispred takozvanog Kraljevstva Kubala. Ona poriče bilo kakvu prisilu.

- Drugi me se ne tiču. Ljudi kojima je stalo do mene znaju zašto sam ovde - rekla je, dodajući da su "jedine stvari koje su važne kamp, drveće i gmizavci", negirajući da je bila u kultu. Ona odbacuje zabrinutost svoje porodice.

Na pitanje kako je došla u Veliku Britaniju kao tinejdžerka u finansijskim problemima, rekla je da je pobegla iz "teške situacije" i stigla "božanskim prevoznim sredstvom".

1/3 Vidi galeriju Nestala žena u kultu u Škotskoj Foto: Pako Mera / Alamy / Profimedia

Takođe je rekla da je imala priliku da pobegne da je htela, ali nije imala nameru da to učini.

Njena majka kaže da ne razume zašto bi Škotska dozvolila tako nešto i kaže da su vođe grupe u kojoj se njena ćerka nalazi "oportunisti, pijavice i lešinari".

Radi kao "služavka" Kralju i Kraljici

Žan Gašo i Kofi Ofeh poriču sve optužbe, a ovako su odgovorili kada su ih pitali da li vode kult koji ispira mozak svojim članovima:

- Ovo je Kraljevstvo... ispiranje mozga je najbolja stvar koja se ikada može dogoditi osobi ako dolazi iz pravog izvora. Jer svačiji mozak treba da bude ispran pravednošću.

Kada su ga pitali da li je naterao dvadesetjednogodišnjaka da dođe, više puta je izbegavao odgovor.

- Ja sam kralj Kubale i svi narodi pripadaju meni. Svi koje vidite klanjaju se preda mnom jer sam ja izabrani. Nisu primorani, već su pozvani - rekao je Ofeh.

Međutim, Žan Gašo nije želela da odgovara ni na jedno pitanje, osim ako joj se ne obrati sa "Kraljica".

- Kada me zovete kraljice, onda ću odgovoriti na vaše pitanje - rekla je, a zatim je počela da peva tradicionalnu afričku pesmu kako bi nadjačala dalja pitanja.

"Teško je pomoći nekome ko ne zna da mu je potrebna pomoć"

Rejčel Rejn, iz Londona, osnivačica je organizacije "Surviving Universal UK", grupe koja se zalaže za žrtve duhovnog zlostavljanja i prisilne religije, i kako kaže — Kraljevstvo Kubala ima sve karakteristike kulta, ali ističe da je teško pomoći nekome ko ne prepoznaje da mu je potrebna pomoć.

- Verujem da je to kult. Bila je posebno ranjiva i tražila je osećaj zajedništva i svrhe, i tako kultovi ciljaju ljude. To je njena realnost i svaka vrsta kritike ili žalbe se doživljava kao lični napad na njen identitet i njenu zajednicu. Ali ona je u opasnosti, izolovana je i treba je zaštititi - kaže Rejn.

Objasnila je da se trenutno prisilna kontrola priznaje samo u domaćem okruženju, što znači da žrtve prisilne kontrole van domaćeg okruženja potpuno padaju ispod radara. Za sada nema priznanja u smislu zakona.