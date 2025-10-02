Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp već danima ne prestaje da komentariše u negativnom smislu ruskog lidera Vladimira Putina, te ga je tako nedavno nazvao "papirnim tigrom".

Predsednik Rusije mu nije ostao dužan, te mu je odgovorio sa sednice 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju.

- Ako se borimo protiv celog NATO bloka i krećemo se napred, napredujemo, osećamo se samouvereno, znači, to je "papirni tigar", a kako onda izgleda i šta je sam NATO? - upitao je Putin.

Podsetimo, Tramp je izrazio svoje razočaranje ruskim predsednikom, tvrdeći da je Putin mogao da okonča rat "u roku od nedelju dana".

- Rekao sam mu, znaš, ovo ne izgleda baš dobro za tebe. Četiri godine vodiš rat koji je trebalo da traje nedelju dana. Jesi li ti papirni tigar? - rekao je Tramp.

Kurir.rs/Agencije

