Svet se postepeno rasplamsava. Protesti u Maroku, na Madagaskaru i širom sveta predstavljaju znak nove generacijske pobune protiv socijalne nepravde i svetskih dešavanja. Dok u pojedinim državama narod zahteva bolje obrazovanje i uslove zdravstva, u Italiji se organizuju nasilni protesti u znak podrške stanovnicima Gaze.

Evropa ponovo stoji razjedinjena oko pitanja svetskih događaja, ovog puta na poslednje događaje u Sredozemnom moru. Izraelska mornarica presrela je flotilu aktivista koja je krenula ka Gazi, na kojoj se nalazio i jedan građanin Srbije.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali geopolitičke događaje bili su prof. Miloš Laban, analitičar, Dragan Vujičić, novinar i Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednosti.

Maroko

Vujičić je pričao o formiranju i uzroku protesta:

- Teško je reći na prvi pogled, ali ispada da svet ima isti krvotok i da svuda to srce planete pumpa ubrzano. Ne možemo sa sigurnošću da kažemo šta se dešava u Maroku, ali možemo da povučemo neke stvari, generacija Zed je i kod nas, u Nepalu, videli smo razne snimke kada je mladić od 16 godina pozvao na demonstracije. Imamo gašenje velikog socijalnog pokreta. Sve ovo je u principu, makar meni, ne mora da znači da sam u pravu, orkestrirano, imamo socijalne inžinjere koji pokušavaju da isprojektuju svet u skladu sa interesima. Vidimo da se svet oblikujemo na jedinstven način, svet jeste podeljen, nikada nije bilo ovako, događaju se socijalne promene i predstoje nam tektonski poremećaji.

Bliski istok

Vujičić je pričao o svrsi globalne flotile:

- Nije ovo prvi put, 2011. su isto išli na Gazu, a bilo je i žrtvi kada je izraelska vojska otvorila vatru. Ako se istrajni u istraživanju naći ćete razne informacije. Ovde se stvara medijski teatar zarad nekog događaja. Katastrofa je u Gazi. Kada sam pročitao američki plan, učinilo mi se da je to mrtvo rođenče. Koliko ja vidim, tu je stvar oko energetike, imate Maroko koji jug Evrope snabdeva sa gasom, a ako se dese drastične promene u toj zemlji, onda će još neke zemlje, poput Portugala i Španije, potonuti. U Gazi, postoji jedno polje, i to je jedno od najvećih nalazišta gasa, a imate suludu situaciju da Turksa Izraelu prodaje naftu, a Izrael odatle prebacuje taj gas. Značajno je da kažemo da smo bliži ratu u Iranu i Venecueli nego eksalacije rata u Ukrajini. Isto su u pitanju nalazišta, a nalaze se u Iranu i Venecueli.

Vujinović je pričao o protestima u Italiji:

- Cilj protesta jeste da Italija prizna Palestinu, a odluka da ne prizna je izazvala niz nasilnih demonstracija. Ovaj ceo karavan je medijska stvar, slično onome kada je na tragu mir u Ukrajini, pa evropski lideri odluče da se to sabotira. Isto je i u Gazi. Mislim da američki plan nije mrtvo rođenče, već mislim da ima šansu, Amerika je najavila da će biti države Palestine, a plan mira plaši nekoga, tu su razni interesi određene elite koju možda ne možemo ni da identifikujemo. Taj mirovni proces Trampa, nekome smeta. Možda iz finansijskih ili ideoloških razloga. Činjenica jeste da je vlada Izraela javno rekla da neće dozvoliti brodovima da priđu pomorskoj blokadi. Izrael je retka država koja zaista čini ono što kaže. Kada kaže da će da spreči, ona spreči, kada kaže da će uništiti najveći soliter u Gazi, ona ga uništi, bez obzira na sve.

Laban je spomenuo Ognjena Markovića koji će verovatno biti deportovan u Srbiji i tražio pomoć države:

- Ja to šire sagledavam, mnogo toga se iznosi u javnosti bez ikakvih dokaza. Neki veliki profesori nemaju udžbenik, imate ljude za koje je vrlo diskutabilno kakvi su im naučni radovi, mnogo toga se nama prezentira na način koji nije akademski. To mi najviše smeta. Ja pravim analogiju sa onim što je bilo pre Petog oktobra, a mnoge tadašnje generacije, koje sada imaju ključna mesta u državi, su imali 20 godina. Sada trpimo posledice toga što tada, pre Petog oktobra, vidim razne analogije situacije gde se olako prelazilo preko problema, koji su posle postali veoma aktuelni. Napomenuo bih jednu stvar.

