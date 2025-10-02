Slušaj vest

Meseci razornih ruskih vazdušnih udara ukazuju na to da je Moskva uspela da modifikuje svoje rakete kako bi ih zaštitila od presretanja ukrajinske protivvazdušne odbrane, izveštava Financial times.

"Napadi na ukrajinske proizvođače dronova ovog leta postali su živopisan primer kako je Rusija unapredila svoje balističke rakete kako bi efikasnije suprotstavila se američkim baterijama Patriot", navodi se u tekstu.

Prema "Financial Timesu", Rusija je verovatno modifikovala svoj mobilni raketni sistem "Iskander-M", koji može da lansira rakete dometa do 500 km, kao i svoje balističke rakete "Kinžal" koje se lansiraju iz vazduha i imaju domet do 480 km.

Ove rakete sada prate uobičajenu putanju, zatim menjaju kurs i zaranjaju pod velikim uglom ili izvode manevre koji "zbunjuju i izbegavaju" presretače „Patriot“.

ISkander Foto: TASS / ddp USA / Profimedia

"Prekretnica za Rusiju"

- Ovo je 'prekretnica za Rusiju' - rekao je jedan bivši ukrajinski zvaničnik. Pošto se Kijev takođe suočava sa usporavanjem isporuka presretača protivvazdušne odbrane iz SAD, kampanja ruskih raketa uništila je ključne vojne objekte i vitalnu infrastrukturu uoči zime.

Stopa presretanja balističkih raketa u Ukrajini se poboljšala tokom leta, dostigavši 37% u avgustu, ali je pala na 6% u septembru, uprkos manjem broju lansiranja, piše "Financial Times".

Publikacija podseća da je u sredu ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izvestilo da su sve 4 rakete Iskander-M koje je Rusija lansirala noću zaobišle odbrambeni sistem zemlje i pogodile svoje ciljeve.

Takođe, prema pisanju "Financial Times", najmanje četiri fabrike dronova u Kijevu i okolini su ozbiljno oštećene raketama ovog leta. Konkretno, 28. avgusta, okupatori su pogodili objekat u kojem se proizvode turski dronovi Bajraktar.

Kinžal Foto: AP Alexander Zemlianichenko

Dve rakete ispaljene u napadu ciljale su kancelarije kompanije koja projektuje i proizvodi komponente za bespilotne sisteme, prema rečima dva zvaničnika sa kojima je publikacija razgovarala. Ruske rakete su takođe zaobišle ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i oštetile kancelarije delegacije EU i Britanskog saveta, koje se nalaze u blizini.

Prvi znak nadogradnje ruskih raketa bio primetan pad efikasnosti presretanja

"Presretači Patriot su jedini u kijevskom arsenalu sposobni da presretnu ruske balističke rakete. Ruske krstareće rakete mogu biti oborene manje sofisticiranim sistemima protivvazdušne odbrane, ali zvaničnici kažu da su nadogradnje otežavale taj zadatak", piše "Financial Times".

Foto: Shutterstock

Zapadni zvaničnik upoznat sa podacima o performansama sistema Patriot rekao je da je prvi znak nadogradnje ruskih raketa bio primetan pad efikasnosti presretanja.

"Pojavio se obrazac u kojem se rakete ponašaju drugačije u završnoj fazi, skrećući sa prethodno utvrđenih putanja", rekao je zvaničnik.

"Poboljšanja koja omogućavaju raketama da menjaju putanju"

Procenu zvaničnika potkrepljuje izveštaj koji je sastavio specijalni generalni inspektor Američke odbrambene obaveštajne agencije, a koji obuhvata period od 1. aprila do 30. juna. U dokumentu se navodi da su ukrajinske oružane snage "imale poteškoća u konstantnom korišćenju sistema protivvazdušne odbrane Patriot za zaštitu od ruskih balističkih raketa zbog nedavnih ruskih taktičkih poboljšanja, uključujući poboljšanja koja omogućavaju njenim raketama da menjaju putanju i izvode manevre umesto da prate tradicionalnu balističku putanju“.

Foto: screenshot Youtube/ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Zapadni i ukrajinski zvaničnici kažu da Ukrajina deli podatke o korišćenju sistema Patriot sa Pentagonom i američkim proizvođačima protivvazdušne odbrane kako bi se izvršila ažuriranja potrebna za praćenje promena koje Rusija pravi. Međutim, zvaničnici naglašavaju da ta poboljšanja često zaostaju za ažuriranjima Moskve.

Apel Zelenskog

Nedavno je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski apelovao na zapadne partnere da Kijevu obezbede više sistema protivvazdušne odbrane.

On je naglasio da se, kako se zima približava, Moskva vraća svojoj uobičajenoj strategiji napada na ukrajinsku energetsku mrežu kako bi zemlju gurnula u tamu i potkopala moral.

"Razvoj ruske raketne tehnologije čini ovogodišnju pretnju još akutnijom", napominje "Financial Times".