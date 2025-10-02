Slušaj vest

Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati izjavio je danas da Kairo aktivno sarađuje sa Katarom i Turskom kako bi ubedio Hamas da prihvati plan predsednika SAD Donalda Trampa, koji ima za cilj okončanje gotovo dve godine dugog rata u Gazi.

- Mi se sastajemo sa njima. Koordiniramo sa našom braćom u Kataru i takođe sa našim kolegama u Turskoj, kako bismo ubedili Hamas da pozitivno odgovori na ovaj plan, rekao je Abdelati, prenosi Rojters.

On je naglasio da su potrebni dodatni razgovori kako bi se razjasnile preostale nedoumice.

Postoji mnogo rupa koje treba popuniti, potrebni su nam dalji razgovori o tome kako da ga sprovedemo, posebno u vezi sa dva važna pitanja - upravljanjem i bezbednosnim aranžmanima, rekao je Abdelati.

Egipatski ministar je ponovio podršku svoje zemlje planu, dodajući da mora da se postigne napredak kako bi se nastavilo dalje ka okončanju rata.

Bela kuća je ranije ove nedelje predstavila dokument od 20 tačaka koji poziva na nekoliko ključnih mera kako bi se okončao rat, uključujući neposredni prekid vatre, razmenu talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postepeno povlačenje Izraela iz Gaze, demilitarizaciju Hamasa i formiranje tranzicione vlade pod vođstvom međunarodnog tela.