PUTIN SE SASTAO SA DODIKOM: "Situacija u BiH veoma složena"
Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Sočiju, na marginama foruma "Valdaj", sa Miloradom Dodikom.
Putin je na sastanku rekao da je situacija u BiH složena.
„Veoma se radujem našem novom susretu, ovog puta na marginama valdajskog foruma u Sočiju. Nedavno ste proslavili praznik Dan srpskog jedinstva, 15. septembra. Hteo bih da vam čestitam. Znam da je situacija u vašoj zemlji nije nimalo prosta, može se reći, veoma je složena“, rekao je Putin.
Ruski lider je konstatovao da Dodik ulaže velike napore u cilju izgradnje odnosa sa Rusijom i da je sa pažnjom saslušao Dodikove ocene.
Dodik je izjavio da mu je drago zbog mogućnosti da razmotri s Putinom dobre, stabilne, strateške bilateralne odnose.
„Slažem se s vama da je kod nas situacija složena“, rekao je Dodik.
Zahvalio je ruskom predsedniku na mogućnosti da učestvuje na „Valdaju“.
„Drago mi je da vidim napredak Rusije. Imao sam prilike da prisustvujem i Danu pobede, parada je ostavila izuzetan utisak“, rekao je on.
Kurir.rs/Agencije