Policijska jedinica za borbu protiv terorizma upravo je potvrdila ime osumnjičenog za jutrošnji napad na sinagogu u Mančesteru - radi se o 35-godišnjem Džihadu el Šamiju, britanskom državljaninu sirijskog porekla.

Navode da je britanski državljanin sirijskog porekla i da njegovo ime nije bilo u evidencijama Prevent programa - britanskog vladinog programa za borbu protiv terorizma.

Policija je dodala da su tri osobe - dvojica muškaraca u tridesetim i žena u šezdesetim - uhapšene u vezi s napadom.

Oni se drže u pritvoru pod sumnjom za izvršenje, pripremu i podsticanje terorističkih dela.

Policija je dodala da su dvojica muškaraca proglašeni mrtvima na licu mesta, dok su još trojica muškaraca hospitalizovana sa teškim povredama.

Navode da je jedan od tih muškaraca zadobio ubodnu ranu, drugi je pogođen automobilom koji je učestvovao u napadu, dok se treći muškarac kasnije javio u bolnicu sa povredom koja je možda nastala dok su službenici zaustavljali napadača.

Policija radi na formalnoj identifikaciji poginulih i na utvrđivanju motivacije iza napada.

Kurir.rs/Agencije

