Porodica 28-godišnje Spiridule, koja je preminula u gradskoj bolnici nakon anafilaktičkog šoka izazvanog primenom antibiotika, podnela je tužbu tužilaštvu u Arti zbog krivičnog dela ubistva iz nehata, uz zahtev za ekshumaciju.

Njen otac navodi da je mlada žena uzimala antibiotike pre nekoliko meseci, napominjući da će se cela porodica boriti za pravdu.

Trudnica, koja je imala dvogodišnju ćerku, otišla je otišla je na ginekološko-akušersko odeljenje bolnice u nedelju uveče, a da je stanje krenulo da se naglo pogoršava od trenutka kada joj je dat antibiotik. Dobila je kardiopulmonalnu reanimaciju, intubirana je, ali je preminula nekoliko sati kasnije.

- Ne znam, ne znam ništa. Za dva dana moje dete je umrlo... Ne znam šta da kažem - rekao je Spiridulin otac za "Skai".

"Svi organi su joj uništeni!"

- Ponovo je uzela ovaj antibiotik, isti onaj pre nekoliko meseci, ali joj nije pomogao. Rekli su da je u pitanju isti antibiotik. Svi njeni organi su uništeni. Bila je trudna sa drugim detetom, tek nekoliko nedelja.

Prema rečima oca, devojka je imala pobačaj pre oko dva meseca, kada je uzimala iste antibiotike koji joj tada nisu napravili problem. Istakao je da je bila najbolje dete na svetu i da će se porodica boriti za pravdu koju njena ćerkica zaslužuje.

- Ona ima ćerku, devojčicu, svi ćemo se boriti za nju. I njen otac i ja, svi smo je voleli - zaključio je.

Krv, napad i anafilaktički šok

Podsećamo, prema onome što je navedeno u saopštenju bolnice, Spiridula (28) otišla je u ambulantu klinike za akušerstvo i ginekologiju Opšte bolnice malo posle 23 časa u nedelju. Krvarila je i bila je u opasnosti od pobačaja fetusa koji je nosila, budući da je bila u šestoj nedelji trudnoće.

- Tokom ginekološkog pregleda otkriveno je prisustvo krvi. Nakon toga, pacijentkinja je primljena u kliniku radi lečenja - navodi se u saopštenju bolnice.

Dok je primala antibiotike, doživela je epizodu anafilaktičkog šoka. Njeni lekari su izvršili kardiopulmonalnu reanimaciju, intubirali je i primili na odeljenje intenzivne nege, gde je, uprkos nadljudskim naporima, preminula.

Prema rečima stručnjaka, akušera i ginekologa, davanje antibiotika u slučaju pretećeg pobačaja retko je odgovarajući lek. Kako objašnjavaju, u ovom slučaju mora biti urađen laboratorijski test sa nalazima koji opravdavaju davanje antibiotskog preparata.

Stoga je ključno utvrditi da li je žena prethodno prošla laboratorijski test krvi koji je opravdao primenu antibiotika.

Istovremeno, kažu stručnjaci, ključno je i utvrditi pod kojim uslovima se odvijala intravenska primena antibiotika i da li je bila pod praćenjem, napominjući da se alergijska reakcija ne manifestuje postepeno, čak ni nakon sat vremena.